La astróloga de los políticos revela cuál es el mayor temor de los candidatos

En pleno año electoral, no son pocas las dudas y preocupaciones en torno al destino que tendrá el país y que rumbo tendrá la economía argentina, actualmente inmersa en una profunda crisis y ante el inminente recambio de autoridades en el Gobierno. Ayelén Romano, la especialista en astrología y tarotista que es furor en las redes, reveló que cada vez son más frecuentes las consultas que recibe de los políticos argentinos y, aunque sin revelar nombres, enumeró cuáles son las principales inquietudes que recibe.

En un año de elecciones, las figuras de la política recurren a consultar las mejores fechas de lanzamiento de campañas o cómo caerán algunas medidas de Gobierno. “En estos últimos meses, los políticos se van acercando cada vez más, pero también lo hacen los empleados públicos, cuyo trabajo depende de si cambia o no el Gobierno. Estos últimos preguntan si van a seguir teniendo trabajo después de diciembre o no. También vienen muchas veces asesores de candidatos de distintos partidos”, precisó Romano.

En un año de elecciones, las figuras de la política recurren a la astrología para consultar las mejores fechas de lanzamiento de campañas. Foto: Ayelén Romero

“Principalmente, me preguntan cuál es la mejor fecha para el lanzamiento de campañas, y eso corre bastante en torno a la carta astral. Después, con las cartas me consultan dos cosas que son las preguntas más típicas: una es si van a ganar y la otra es si hay algo que estén a tiempo de cambiar o evitar durante la campaña”, graficó la astróloga que en Instagram es conocida como “Venus and Mars”.

“El político en general es medio 'paranoico'. Me preguntan mucho si pueden confiar en tal o cual persona. Por ejemplo, otro político con quien se va a unir en una campaña. Preguntan si es confiable o no, por esa experiencia de unirse con personas que quizás dicen tener ciertas convicciones pero que lo único que tienen es ambición de poder o dinero, y se olvidan de trabajar por la gente. Específicamente, busca saber si su aliado lo puede llegar a traicionar, o si hay alguien en quien no deberían estar confiando o que no deberían tener en consideración”, precisó la también autora de tres libros sobre astrología.

Ayelén Romano además de personalidades de la política, también atiende a mucha gente del espectáculo y del ámbito deportivo, como el fútbol. “En año electoral, tengo personas del ambiente político que me consulta muy seguido. En especial cuando están al borde de tomar una decisión importante que, de alguna manera, pueda influir sobre el electorado. Alguna medida que vaya a traer repercusión en los medios. Si es conveniente o no, si se sugiere alguna modificación o cómo puede ser tomado por la gente. Eso sí me lo preguntan mucho”, manifestó.

Según dijo, cuando le solicitan fechas específicas, consulta con la carta natal de la persona “para ver los tránsitos como vienen y buscarle la más apropiada”. “En el resto de las preguntas, utilizo el Tarot. Yo uso un mazo que se llama Rider Waite, que es uno de los más conocidos y realizo una interpretación de los símbolos”, aclaró.

El ránking de las consultas astrológicas

Más allá de lo político, Ayelén comentó que en el “ránking” de lo más consultado por la gente en la astrología y el tarot, encabezan los vínculos de pareja, el amor y lo sexo-afectivo. Pero también tiene consultas sobre decisiones de vida como si cambiar de trabajo, o irse a estudiar o a vivir al exterior. Y otra de las temáticas que más llaman la atención es que se busca saber respecto a las amistades.

En cuanto a los vínculos afectivos, señaló que es el principal motivo de consulta y posteriormente lo es el tema laboral. “Yo siento genuinamente que hay una crisis vincular espantosa. En especial, del año pasado a la actualidad, me cuentan historias que demuestran falta de responsabilidad o de compromiso. Es como que esta era de la hiperconectividad, nos desconectó a todos. Tantas aplicaciones o redes sociales donde podés conocer gente, que no saben a quién elegir, entonces no eligen nada”, reflexionó. La astróloga enfatizó que las otras consultas que más recibe son sobre las relaciones amorosas, el futuro laboral y los vínculos de amistad. Foto: Ayelén Romero

“En lo laboral, lo que veo es que hay mucho maltrato; mucha gente quedándose en un trabajo horrible porque no tiene otra opción, o buscan otra cosa y no encuentran, o porque van pasando por distintos trabajos y van de mal en peor. Te preguntan si vale la pena quedarse en un lugar que no les gusta, donde se sienten maltratados, o donde no se los valora. Y, en especial, es el momento adecuado para un cambio. Hay mucho miedo a tomar una decisión equivocada. Ocurre que en otras épocas, sus padres o sus abuelos tenían ahorros. Pero de 2001 para acá, cada vez se hace más difícil poder ahorrar y muchas veces ni siquiera llegás a fin de mes o lo hacés con lo justo. Por eso la gente consulta a la astrología: por miedo a tomar una mala decisión, y se quede sin pagar el alquiler o sin poder darle de comer a sus hijos”, explicó Romano.

Enfatizó además que las peores condiciones laborales se dan con los jóvenes, donde observa mucha “explotación laboral”. “Hay mucha juventud, de 30 años para abajo, maltratada o que les prometen cosas que nunca llegan: un aumento, el pago de horas extra, un crecimiento en el puesto. Y todo eso no termina pasando”, aclaró.

Por último, la tarotista se centró en las consultas acerca de los vínculos de amistades: “Me preguntan si pueden confiar o no en tal o cual persona. Siento que así como todos tenemos mucha teoría y terapia encima del amor romántico, no sabemos cómo llevar las amistades. Esas personas que conocemos desde chicos, y que después crecemos y nos damos cuenta que las cosas que antes nos unían, que ya desaparecieron. Hay mucho ´ghosteo´ de amigos, que desaparecen, que se dejan de hablar y que no sabés qué pasó”.

“Ocurre por ejemplo que en los vínculos amorosos, se le da mucha importancia a lo virtual. Se quedan ahí como esperando. Te dicen ´me miró las historias y no me respondió´. Si hablan por WhatsApp, si no hablan durante las semanas, cuántas veces se ven. Y en la amistad, hay muchos casos de amigos que se traicionan, que salen con exparejas del otro o cosas de ese estilo”, comentó Ayelén Romano.