La abultada cifra por la que ofrecían por una red social títulos truchos de abogado

Un falsificador ofrecía títulos truchos para ejercer la profesión de abogacía en Trelew y otras localidades de Chubut a través de la red social Telegram.

El responable de la falsificación de documentos ofrecía el diploma, un analítico y constancia de materias rendidas y la matrícula federal junto con los datos cargados en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Plata y la UBA. Un combo listo para poder ejercer esta profesión como si la se hubiese cursado a distancia. Según dijo, muchos títulos cuentan con "no más de cinco años de antigüedad" para asegurarse que los datos estén cargados en la plataforma virtual de cada facultad.

Y no sólo abogacía. Según un informe difundido este miércoles en el Diario Jornada de la provincia de Chubut, tenía un menú de carreras a distancia.

Un ejemplo de los analíticos entre otros documentos ofrecidos por el falsificador en una red social. Foto: Diario Jornada.

El combo completo era ofrecido por la insólita cifra de $150.000 y el paquete daba la opción de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata o la UBA. La documentación era enviada en modo express por correo una vez que hubiese acreditado el pago a un CBU, aunque el falsificador también podía realizarse en cuotas.

“Aparte del título físico lo tenés en la plataforma digital; el expediente se puede corroborar en el Sui Guaraní”, explicó el vendedor según reflejó la investigador del diario chubutense, que informó que los envíos se hacían a Trelew y también a Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El límite “ético” era para la falsificación de documentos relacionados al ejercicio de la profesión de médico. “No me meto con la Medicina por ética. No te voy a validar un título si no sabés, es complicado porque hay que medicar personas y no me meto con eso”, advirtió en el contacto con el periódico.

La investigación periodística despertó la preocupación en los colegios de abogados de Chubut, que pidieron a las autoridades que investiguen y den con los responsables de este delito.

El martes, tras la denuncia del periódico Jornada, los presidentes de los colegios profesionales de Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Esquel emitieron un documento conjunto sobre el tema.

“Los colegios de abogados de Chubut queremos expresar nuestra profunda preocupación al respecto y exigir a las autoridades pertinentes que investiguen el tema y se tomen las medidas que legalmente correspondan con los responsables de semejante conducta delictiva”, señalaron.