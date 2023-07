Efemérides del 5 de julio: qué pasó un día como hoy

El 5 de julio ocurrieron alrededor del mundo varios hitos trascendentales para el desarrollo de la humanidad. Desde la creación de la primera bikini, en 1946, hasta el debut del Kun Agüero, en 2003, MDZ repasa los hitos más importantes de esta fecha.

1946 - PRIMERA BIKINI. El ingeniero francés Louis Réard presenta la bikini en un desfile de trajes de baño que causó cierto escándalo. La estríper italiana Micheline Bernardini fue quien vistió una bikini por primera vez. La famosa revista de modas Vogue se negó a publicar la foto y hubo reacciones por la “inmoralidad” de ese traje de baño femenino.

1954 - ELVIS PRESLEY. El cantante estadounidense Elvis Presley graba en los estudios Sun Records la canción "That’s all right", su primer tema comercial. "El Rey del Rock and Roll" cambió la historia del género y se convirtió en ícono cultural del siglo XX.

Elvis Presley cambió la historia del rock

1960 -TRILLIZAS DE ORO. Nacen en el barrio porteño de Floresta las hermanas María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rousse, las actrices, cantantes y conductoras de televisión que ganaron fama con el nombre de “Las trillizas de oro”.

1964 - PINK FLOYD. Se crea en Londres la banda de rock Pink Floyd, una de las más influyentes en la historia de la música. Fue inicialmente formada por el baterista Nick Mason, el tecladista Richard Wright, el bajista Roger Waters y el guitarrista Syd Barrett.

1968 - CREEDENCE. La banda estadounidense Creedence Clearwater Revival, una de las más importantes de la historia del rock, publica su primer álbum de estudio, al que le puso su nombre. La canción "Porterville" forma parte de la banda sonora de la película "Into the Wild”, de 2007.

1969 - ROLLING STONES. La legendaria banda británica de rock The Rolling Stones ofrece un concierto gratuito en el Hyde Park de Londres ante 250.000 espectadores como tributo al fallecido Brian Jones, uno de sus fundadores. Fue el debut de Mick Taylor.

En 1969 debutó Mick Taylor

1975 - HERNÁN CRESPO. Nace en la localidad bonaerense de Florida el exfutbolista y entrenador Hernán Crespo, uno de los más destacados goleadores de las décadas de 1990 y 2000. Marcó 328 goles a lo largo de su carrera. Jugó en la selección argentina, en River Plate, los italianos Milan y Parma y en el Chelse inglés, entre otros equipos.

1980 - LUIS SANDRINI. A los 75 años de edad muere en Buenos Aires el actor y humorista Luis Sandrini, ganador del Premio Konex póstumo de 1981. Filmó 80 películas, entre ellas “Los tres berretines”, “El profesor tirabombas” y “La fiesta de todos”.

1984 - DIEGO MARADONA. Unos 80.000 hinchas del Nápoles llenan el estadio del club italiano para recibir al Diego Armando Maradona como nuevo jugador del equipo. Maradona ganó con el Nápoles cinco títulos y el amor incondicional de los napolitanos, que bautizaron al estadio del club con el nombre del astro argentino.

1996 - OVEJA DOLLY. En el Instituto Roslin de la ciudad escocesa de Edimburgo, nace la oveja Dolly, primer mamífero surgido de la clonación de una célula adulta de ovino. Su nacimiento no fue anunciado sino hasta siete meses después, el 22 de febrero de 1997. La oveja Dolly fue creada en Edimburgo

2003 - DEBUTA EL KUN. Con 15 años, un mes y tres días de edad, el delantero Sergio “Kun” Agüero debuta en la Primera División, al entrar a la cancha de Independiente con la camiseta “roja” a los 70 minutos de un partido con San Lorenzo, que ganó el encuentro por 1-0. El debut del “Kun” coincidió con la despedida de Gabriel Milito, otro ídolo del “rojo”.