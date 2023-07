Cómo actuar en caso de recibir un correo electrónico con una “sextorsión”

Más de 500.000 intentos de sextorsión fueron detectados durante el mes de enero este año. Si bien la mayoría de estas ofensivas se dirigieron a usuarios de habla inglesa, también han identificado campañas similares en otros países de habla hispana.

Todas las campañas de sextorsión se basan en el mismo modus operandi: los delincuentes envían correos electrónicos, alegando tener grabaciones del destinatario durante los momentos íntimos y amenazando con hacerlas públicas a menos que la víctima acepte pagar la suma solicitada.

Como estas estafas se está generalizando en cada vez más países, desde la firma Avast difundieron una serie de consejos para evitar caer en estos ciberdelitos, las que son generalmente amenazas con base en datos falsos.

Las estafas de sextorsión son peligrosas y preocupantes, y pueden tener consecuencias trágicas. Foto: shutterstock

“Las estafas de sextorsión son peligrosas y preocupantes, y pueden tener consecuencias trágicas, como el suicidio de sus destinatarios. La pandemia de Covid-19 fue el escenario ideal para estos ciberdelincuentes, ya desde entonces, las personas pasan más tiempo en aplicaciones de videoconferencia y, en general, frente a sus computadoras, dijo Marek Beno, analista de malware de Avast.

La modalidad es que los delincuentes afirman haber accedido a los dispositivos y cámaras de los usuarios a través de la aplicación Zoom, lo que les permite acceder a la computadora y la cámara del usuario. Además, el autor del correo electrónico indica que está "en posesión de grabaciones de sexo ”de la víctima y han “accedido a datos sensibles”, destacando que la publicación de dicha información podría causar un “daño terrible a su reputación”, a menos que pague la suma de $ 2.000 (dólares) en Bitcoins.

Esta campaña se caracteriza por el hecho de que el correo electrónico parece haber sido enviado al usuario por él mismo, es decir, desde su propia dirección de correo electrónico. Pero solo se ha modificado el nombre mostrado del remitente, y la dirección de correo electrónico real se revela al hacer click en él.

Otra campaña común es enviar a la víctima un correo electrónico indicándole que un troyano había sido instalado en su computadora unos meses antes, este virus registró todos sus movimientos usando el micrófono y la cámara web de su computadora, y todos los datos fueron filtrados, ya sean mensajes, actividad en redes sociales y contactos. Los atacantes exigen el pago de un rescate en criptomonedas, especificando que se ha iniciado una cuenta (falsa) al recibir el correo electrónico, fijando el plazo para el pago de la suma solicitada.

Como consejos, la firma Avast recomendó manter la calma porque “el atacante no tiene registros y simplemente está usando técnicas de ingeniería social para asustar y causar vergüenza, en preparación para el pago”. En segundo término, entender que se trata de un spam: “Hay que ignorarlo y no pagar dinero”. Por último, si el atacante incluyó una contraseña antigua filtrada, debería ser reemplazada por un identificador largo y complejo. Algunos consejos para cuidarse para no ser víctima de una sextorsión. Foto: shutterstock

¿Qué es la sextorsión?

Desde el programa "Con Vos en la Web" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, identifica a la sextorsión como "una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer públicas imágenes o videos de su intimidad sexual". No debe confundirse con la llamada "pornovenganza", que se da luego de rupturas amorosas o peleas, alguna de las personas involucradas difunde de forma pública material íntima sin consentimiento de la otra con intención de dañar.

En la sextorsión, la persona es amenazada y deberá dar dinero o hacer algo a cambio de que no difundan imágenes o videos íntimos. Se puede dar, tal cual se comentó, a través de un correo electrónico o mensaje donde un anónimo dice que tiene imágenes y/o videos comprometedores y pide un rescate en dinero en forma de criptomonedas, como por ejemplo bitcoins, ya que es muy difícil rastrear el destinatario.

¿Cómo pueden obtener imágenes para la sextorsión? Puede ser que no tengan ninguna imagen y digan que las tienen; puede que las imágenes las tenga una expareja con quien se intercambiaron imágenes íntimas que luego le servirán para extorsionar; pueden haberlas obtenido si fue robado un celular o computadora del extorsionado y lograron acceder a tus datos y fotos.

Otras formas son si estas fotos íntimas fueron compartidas en una red de citas; si el extorsionador se hizo pasar por alguien conocido y logró que compartieras imágenes íntimas; si te espiaron y fotografiaron en forma remota a través de tu webcam o de tu celular; si tenés un software espía instalado en tu computadora o celular -puede estar escondido en una imagen que abriste, en un correo electrónico de promociones, en un software o aplicación-; o si un extorsionador instaló en forma remota un controlador de tu webcam o celular.

¿Cómo puedo cuidarme de la sextorsión?

No compartir fotos íntimas a través de las redes sociales o de internet.

Tapar las cámaras de tu computadora y celular.

Mantener actualizados los antivirus y antimalware en tu computadora y celular.

No instalar aplicaciones y programas no oficiales, ya que pueden tener programas espías.

Proteger los dispositivos con una contraseña segura.

Aprender a cifrar tu información por si te roban el celular.

No abrir archivos “.exe” que te envíen por internet. Pueden ser programas que se instalan en la computadora.

Asegurarse de que las promociones que abrís sean de sitios oficiales con los que compartiste tus datos.

¿Qué hago si soy víctima de sextorsión?