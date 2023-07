Los detalles y plazos de finalización de la obra en la Ruta 82

La Nueva Panamericana-Ruta Provincial 82 se encamina a convertirse en una de las obras más importantes del siglo XXI, por detrás de la construcción del dique Potrerillos a principios del nuevo milenio. La obra ha sido dividida en tres sectores, de los cuales el primero ya fue inaugurado, el segundo se encuentra en construcción y el tercero a pasos de una licitación.

Esta obra busca potenciar una de las zonas más turísticas de la provincia, pero para ello se han tenido que realizar molestos cortes y desvíos que han entorpecido el tráfico, sobre todo en la etapa dos que inicia en los caracoles de Chacras y finaliza en la zona de los boliches.

No obstante, desde la Dirección Provincial de Vialidad aseguraron que la segunda etapa se encuentra a pocos meses de finalizar. Osvaldo Romagnoli comentó sobre esto: "La obra está en curva, es decir que cumple con los condicionamientos pensados originalmente y no solo te lo puedo decir yo, sino también el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene comisiones que llegan a la provincia a evaluar cuál es el manejo con respecto a la contratista", aseguró Romagnoli quien agregó que se ha superado el 60% de la obra.

Desvíos en la ruta 82

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

"En el proyecto se tiene previsto que la etapa esté finalizada a finales de enero del 2024 y es el que vamos a cumplir", agregó.

Inicialmente, esta obra fue planificada en cinco etapas, pero al final se redujo a tres tramos distintos. La primera etapa, finalizada en 2021, consiste en una doble vía que conecta La Puntilla, en Godoy Cruz, con la rotonda de Chacras de Coria (2,5 kilómetros). La segunda etapa abarca una doble vía que se extiende desde la rotonda de Chacras de Coria hasta el empalme con el Corredor del Oeste, y luego continúa hasta la rotonda de Gobernador Ortiz, en Vistalba (8 kilómetros). Por último, la tercera etapa se extiende desde esta rotonda hasta los caracoles de Potrerillos, completando así la totalidad del proyecto (22 kilómetros).

Además de terminar en tiempo y forma, Romagnoli aseguró que el presupuesto pactado desde un inicio no puede ser modificado. "El costo fijo es de 80 millones de dólares y es fijo, no se puede cambiar. Lo que se ha cambiado son las condiciones del país en cuanto a precios, ya que varios de los insumos utilizados son importados, por lo que hubo que agudizar el ingenio para ver cómo manejar todo con ese tope acordado, pero no es posible exceder el monto otorgado".

Fuente: MDZ

Cabe recalcar que de los 80 millones invertidos en esta obra, que será de 32,5 kilómetros en total, 50 millones fueron entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el resto lo otorgó la provincia.

Para la segunda etapa se ha necesitado de un gran ingenio y esto ha quedado a la vista. Varios vecinos entrevistados por MDZ comentaron que muchos cerros desaparecieron. Romagnoli, comentó que vieron una oportunidad en el material de los cerros y utilizaron lo que se conoce en ingeniería como "compensación de volúmenes". "Durante la obra se removieron varios cerros y el material apto extraído se reutilizó en las zonas que debieron ser alteadas", explicó. Los cortes continúan

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Los resultados a la vista

Si bien quienes transitan por la ruta solo ven cortes de calles y polvo, Romagnoli aseguró que además de potenciar el turismo, ya ha generado "un crecimiento importantísimo en la vecindad de la ruta debido a futuros inversores que tienen una visión optimista de lo que va a generar esta obra".

"Se ha generado un boom inmobiliario tanto en lo comercial como en lo habitacional en todo lo que son los sectores", agregó.

Expropiaciones

Además de la titánica tarea de desaparecer cerros para crear caminos y la cuidadosa señalización para prevenir accidentes, en ciertos casos, fue necesario tomar la difícil decisión de privatizar hogares para permitir la concreción de la obra.

"Las expropiaciones tienen un componente de afectación a las personas más allá de la superficie, pero en este caso el proceso se ha llevado sin trauma con mucho de los propietarios, porque en definitiva lo que te queda después de la obra tiene un potencial de crecimiento muy grande", explicó Romagnoli quien aseguró que aquellas personas que perdieron sus hogares fueron relocalizadas en barrios cercanos e incluso se creó uno nuevo para 17 familias. Este trabajo se realizó en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda. Máquinas trabajando en lo que eran cerros

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Qué se espera para la última etapa

La última etapa inicia luego de la rotonda del Gobernador Ortiz y se extiende hasta los caracoles que llevan al famoso túnel de Potrerillos, es decir, 22 kilómetros.

Para este recorrido se planea construir una colectora que dará "mucha más capacidad a la ruta provincial y asimismo va a haber rotondas para que uno pueda cambiar el sentido sin tener que girar a la izquierda", explicó Gustavo Cantero, gerente técnico de la entidad.