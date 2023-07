El fundador de Twitter quiso innovar pero llegó 80 años tarde

Jack Dorsey, fundador de Twitter, fue viral (una vez más) con un tuit que sus seguidores usaron para mostrarle que sus ideas no siempre son innovadoras. Hace 17 años, una nueva red social irrumpió en el mercado con una novedad que dio de qué hablar -ese era justamente el objetivo de la red- al proponer que los usuarios compartieran ideas sintetizadas en no más de 140 caracteres.

Twitter se popularizó, evolucionó -incorporó imágenes, duplicó su espacio (que es un mayor para ciertos usuarios) y hasta admitió círculos de debate en línea- y fue vendida por una cifra millonaria. Elon Musk es su dueño desde octubre y en los últimos logró que todos los usuarios volvieran a hablar de ella: nuevo nombre y -más impactante aún- un nuevo logo, ahora sin el icónico Larry que se convirtió en sinónimo de polémica y noticias.

Antes de que se concretara la venta, Jack fue tendencia infinidad de veces: principalmente, por fallas en el funcionamiento, reclamos de nuevas funciones y puesta en marcha de novedades en la aplicación que usan más de 200 millones de personas en (casi) todo el mundo.

Esta vez, sin embargo, la viralización de un tuit de Jack no tuvo que ver con Twitter ni con las modificaciones que Elon Musk, el nuevo dueño de la red, está llevando a cabo. En el tuit que dio la vuelta al mundo y que hizo eco especialmente en el hemisferio Sur, Dorsey pregunta: "¿Por qué no?" e ilustra la pregunta con un mapamundi dado vuelta.

La pregunta de Jack Dorsey en Twitter generó revuelo entre los seguidores

Nadie duda de que la historia fue escrita desde el hemisferio norte. Aun cuando haya relatos que contrasten con eso, el Norte tiende a estar sobre el Sur Igual que en el mapa. Pero... ¿Qué pasaría si fuera distinto? Los usuarios de Twitter, acostumbrados a polemizar no podían dejar pasar como si nada el tuit de Jack. Enseguida comenzaron a mostrar obras que son súper conocidas y que muestran mapas girados.

Uno de ellos, tal vez el más famoso, es "América invertida", la ilustración del uruguayo Joaquín Torres García. El artista impulsó la creación de un movimiento artístico latinoamericano autónomo. Su manifiesto fue "La escuela del Sur", sobre la cuál él mismo aseguró: "La he llamado así porque, en realidad, nuestro norte es el sur. No debe haber norte para nosotros, excepto en oposición a nuestro sur. Por lo tanto, ahora damos la vuelta al mapa y entonces tenemos una idea real de nuestra posición y no como el resto del mundo desea".

América invertida, la célebre obra de Joaquín Torres García data de 1943

También Quino había propuesto, a través de Mafalda -su personaje más icónico- dar vuelta e planisferio. Algunas de las viñetas más recordadas formaron parte del interminable hilo de Twitter a partir de la pregunta de Jack.

En 1965 Mafalda decidió dar vuelta el globo terráqueo.

Libertad, amiga de Mafalda, también explicitó su reclamo de "poner el mundo al revés" aludiendo al modo en que se escribe la historia y proponiendo un cambio de mirada capaz de impactar en diversas esferas de la vida. Así Libertad le explicaba a Mafalda por qué era clave poner el mapa al revés.

También Nicolás García Uriburu jugó con la idea de dar vuelta el mapa, colocando el Norte abajo. Uno de sus cuadros, Sur (1996), fue el escenario mítico del encuentro entre Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández cuando se reunieron el último 10 de diciembre en la Quinta de Olivos.

En el cuadro predomina el color verde, favorito de García Uriburu, cuya obra enfatizaba la urgencia de cuidar el medioambiente. El Esta pintura, de 200 x 250 centímetros forma parte de la Colección de Arte Argentino y Latinoamericano de Cancillería Argentina. La misma se encuentra temporalmente en la quinta de Olivos, ya que forma parte del lote que fue cedido en préstamo hasta el 9 de diciembre de 2023, último día del mandato presidencial de Alberto Fernández. Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández delante de Sur, un mítico cuadro de Nicolás García Uriburu

Las respuestas más ocurrentes al tuit de Jack

Hubo incluso quienes fueron más allá que el propio Jack

Más disclaimers a la "revolucionaria" idea de Jack Dorsey

Una más entre muchas respuestas aludiendo al sesgo ideológico que predomina en ciertas facultades

Otro de los mapas que los usuarios de Twitter le enviaron como respuesta a Jack Incluso hubo referencias al cambio de dueños (y de logo) de la famosa "red social del pajarito" La batalla contra los terraplanistas también se coló entre las respuestas