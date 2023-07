El emotivo video del ternero que nació en La Rural durante la exposición

"Es la primera cría que tuvimos acá, en la Exposición Rural, en 2023, de un Brangus", explicó Tomás Morrow, de Registros Genealógicos en la Asociación Argentina de Brangus. El ternero, que conmovió a los visitantes, es cría de una vaca de la cabaña cordobesa El Árabe. El experto detalló que "como hay categorías en los que los animales vienen preñados a competir, puede pasar que por las fechas de servicio tengan un parto en Palermo".

El parto fue durante el último fin de semana de la Exposición Rural. Mientras los directivos de la Sociedad Rural Argentina daban sus discursos y una multitud disfrutaba de las distintas actividades en la pista central o recorría los pasillos para ver a los animales que estaban expuestos en los diversos pabellones, tuvo lugar el único parto que hubo este año en La Rural.

Morrow comentó que estas son las cosas que ocurren en "la parte de atrás" de La Rural, donde se ve el trabajo de quienes "por ahí no salen en la tapa de los diarios" y reconoció que para la Asociación Argentina de Brangus "es una bendición para nosotros", refiriéndose a esta nueva vida. Vale destacar que Brangus -raza híbrida, producto de la cruza de Angus y Brahman- fue la segunda más popular en esta edición de la Exposición Rural, con 130 animales ingresados.

Maxi y Juan del equipo de Biogénesis Bagó son los responsables de la sanidad de los animales que están en la Exposición Rural y se refirieron a este nacimiento. "En este caso atendimos a la vaquillona, no porque ella no lo pudiera parir, sino para quedarnos tranquilos de que fuera lo más rápido posible y tener un control ni bien naciera el ternero", explicó Juan. Agregó que "nació bien y la vaquillona, al ser el primer parto, lo aceptó bien, así que es un premio para ella también".

"La madre se ha mostrado súper protectora con su cría y como familia Brangus estamos muy contentos", detalló Morrow y explicó que la tranquilidad de la vaquillona daba cuenta de cómo todo se desarrolló en un ambiente muy cuidado aún en un contexto que podría haber sido estresante para los animales como es Palermo.

En el marco de la 135° Exposición Rural, Víctor Navajas -director de Las Marías y presidente de la Asociación Argentina de Brangus- celebró ser parte de un sector con tanto potencial y reclamó políticas claras para atraer la inversión, condición necesaria de crecimiento y desarrollo. "El potencial está", sentenció y agregó: "La producción argentina viene siendo expuesta a las peores condiciones económicas y políticas de la historia. Si somos competitivos en estas condiciones, con buenas políticas -que sean moderadamente buenas- tenemos un potencial de generación de riqueza y de desarrollo humano para toda la Argentina".

Aunque su foco está puesto en el campo, es consciente de que la inversión tiene que llegar para todos los sectores, "no sólo para la ganadería y la agricultura, sino también para la industria y las industrias culturales", expresó y justificó: "La inversión redunda enseguida en bienestar de la gente, es la única variable que está directamente relacionada no sólo con el ingreso per cápita, sino con el desarrollo como personas".

Una vez más, Navajas, puso el acento sobre la urgencia de tener reglas claras. "Hay que crear condiciones políticas para que venga la inversión. No hay desarrollo posible sin inversión", concluyó.

El video inédito del ternero Brangus que nació en La Rural

Más imágenes del ternero Brangus que nació en La Rural