Debemos volver al esfuerzo, vale la pena

Una vez más me cuestiono sobre la cultura del esfuerzo, todo se consigue con esfuerzo, sacrificio, dedicación, esmero. Y claro que así nos formamos, y así vivimos al menos los que tenemos más de 40. Sin embargo en la cotidianidad de conectar con los adolescentes y jóvenes escuchamos una clara contradicción. Ellos me hacen cuestionarme a menudo, ¿que es lo que nosotros como adultos queremos transmitir?

Cuando voy a talleres de creatividad nos ejercitan en pensar, ¿que se te da fácil?, ¿de que disfrutas?, ¿eso que haces sin tanto sin tanto esfuerzo?. Y resulta que quienes tenemos la dicha de trabajar en lo que nos apasiona ,no sentimos el esfuerzo como carga al contrario, lo hacemos con placer , el tiempo pasa volando y nunca alcanza para hacer todo lo que proyectamos. Y claro que vemos recompensas, personales, profesionales emocionales y económicas.

Pero hoy tenemos un gran margen de chicos de veinte y tantos que son profesionales, o no, que tienen un trabajo de tiempo completo y solo cuentan lo mal que viven. Se quejan del tiempo que les falta, la plata que no alcanza, el esfuerzo que hicieron y no ven recompensado, que trabajan o para poder vivir solos y no llegan a fin de mes o que viven con los padres y el costo es muy alto.

¿Qué pasó?, ¿que preguntas tenemos que hacernos?. Tenemos que interpelarnos si o si, queremos una juventud comprometida, con valores, que ame lo que hace, que viva para contarla, con ganas. Claro que es con esfuerzo, pero cual, ¿tiene que doler?. ¿Esta mal querer vivir de lo que te apasiona, de lo que se te da fácil y te gusta? o no es posible. ¿Porque hoy los chicos ya no quieren hacer lo que hacíamos?. ¿En que se ven reflejados?. ¿Que vida proyectan?

A veces me dicen, yo ni loco quiero esas vidas de trabajar todo el día sin hacer nada de lo que me gusta , los grandes viven para trabajar y renegar. ¿Es que acaso se puede vivir con todo lo que se necesita sin trabajar todo el día y relegando nuestra zona de flow o nuestras pasiones? ¿Donde esta la falla, en nosotros, es la economía, es el país, cambiaron las prioridades? No dejo de preguntarme qué tengo que cambiar. Yo en lo personal, en la escuela, en la vida.

¿Esta mal querer vivir de lo que te apasiona? Foto: MDZ.

¿Cómo los ayudamos y cómo nos ayudamos?. En el esfuerzo está la verdadera respuesta, o será que tenemos que salir a buscarla entre todos.

Me encantaría saber que piensan, que ideas podemos construir para ser más felices y mejores personas.

* Lic. Erica Miretti, psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.