Tras el viento Zonda, se renovaron las críticas al censo del arbolado que lleva tres años en ejecución

En agosto, Unicipio dará a conocer datos preliminares sobre el censo de arbolado público que se comenzó a realizar en 2020 y que debía ejecutarse, según el plan inicial, en 28 meses. Sin embargo, la información sigue siendo un misterio para la población. Además, el relevamiento tendrá que tener en cuenta los casi 600 árboles que el último viento Zonda dejó en el suelo y los tantos otros que perecieron en este tiempo.

Fue en 2017 que Mendoza presentó a la Nación el Plan de Ejecución del Área Metropolitana para acceder al Programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI II) el cual ofrece financiamiento para desarrollar obras en diferentes ciudades. El dinero parte a través de un crédito en dólares que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el escrito que fue entregado en julio del 2017, Mendoza exponía tres grandes ejes a desarrollar a partir de diferentes problemáticas. El primero era establecer un sistema de Tránsito y Semaforización Inteligente; el segundo un proyecto de Ampliación de la Red Cicloviaria; y el tercero, un censo georreferenciado del Arbolado Público del Área Metropolitana de Mendoza (UNICIPIO), fortalecimiento de viveros provinciales y municipales y adquisición de equipamiento para la recuperación y refuncionalización del arbolado público urbano.

Presentación del proyecto del Censo y de la Red de Ciclovías. Agosto de 2018. Foto: Gobierno de Mendoza.

Si bien el dinero fue depositado en 2018, la ejecución del censo se inició en 2020 y aún no se conocen públicamente los datos. En tanto, el resto de las premisas, también presentaron problemas. Como MDZ detalló anteriormente, desde la Secretaría de Ambiente indicaron que no se llegó a avanzar con el tema de los viveros y responsabilizaron al Justicialismo de haber bloqueado esta iniciativa. En tanto, respecto a la entrega de maquinaria, esta sí se realizó, pero recién en octubre del 2022. Además de la notable dilación, desde Maipú y Luján señalaron que las destoconadoras que recibieron presentaron problemas. En el caso de Maipú, aseguraron que la comuna debió realizar algunos arreglos, mientras que en Luján indicaron que no otorgaba las prestaciones necesarias.

Proyectos con ejecuciones disímiles

El 22 de agosto del 2018, desde Unicipio realizaron un acto para presentar los proyectos de Arbolado Público y el Master Plan de Ciclovías. En ese momento, se detalló que ambas tareas formaban parte del Programa DAMI II, del Ministerio del Interior de Nación, y “cada uno contó con un financiamiento de 2.500.000 dólares”.

En cuanto a las ciclovías, la cartera encabezada por Humberto Mingoranse explicó que se trataba de un trabajo de “un sistema de movilidad alternativo y sustentable, interconectando los siete municipios mediante una extensa red de bicisendas de 113 kilómetros” y la firma del contrato para su construcción se hizo el 2 agosto del 2021, en un acto del que participó hasta el gobernador, Rodolfo Suarez. Mientras que el 17 de ese mismo mes se dio comienzo a las obras.

Así Rodolfo Suarez daba a conocer la firma del contrato para la realización de ciclovías.

En enero del 2023, Ambiente publicó una rendición acerca de los avances que se habían tenido al cierre del 2022: “Las obras de la primera etapa de las ciclovías que unen los tramos de los siete municipios metropolitanos alcanzó cerca de la mitad del objetivo. Su culminación está prevista para este año”.

Críticas y recelos

Tras el devastador viento Zonda que dejó dos muertos y decenas de pérdidas materiales, muchas de ellas ocasionadas por caída de árboles y ramas, se confirmó que –finalmente- el 15 de agosto se presentará al público los resultados preliminares del censo de arbolado público. Sin embargo, en la Facultad de Agronomía se hará un encuentro previo el 2 de agosto.

Los problemas provocados por este evento climático también renovaron las críticas hacia la gestión del arbolado público. Desde la Legislatura, llegó un pedido de informe de la diputada del PD Mercedes Llano, a través del cual se pidió que Mingorance presente una serie de documentación relacionada al estado del arbolado. Sin embargo, el funcionario no podrá cumplir con la cita ya que se encuentra en Australia.

Desde el Concejo Deliberante de Luján dieron a conocer que en febrero de este año desde la Comisión de Medio Ambiente, Enlace y Contingencias del departamento se había advertido a Ambiente acerca del preocupante estado de los árboles. El concejal Rubén Lázaro expresó: “No es algo nuevo ver cómo hay gran cantidad de forestales secos que van cayendo en ciclovías, calles, espacios públicos, un verdadero peligro. Han caído en colectores aluvionales como el Viamonte, ubicado en Chacras de Coria, obstruyendo el lecho y representando un verdadero peligro en caso de un aluvión. Como vivimos en un desierto, hay falta de riego, hay acequias en las cuales no circula agua, así también como el desramado que hay que hacer permanentemente. Es una problemática muy compleja”. Casi 600 árboles se desplomaron por el viento Zonda.

En tanto, a la expectativa de conocer estos datos del censo, desde varios sectores se han mostrado cautelosos. El ingeniero agrónomo e integrante de la Asamblea por el Árbol, Lorenzo Ferretjans, indicó que “gastar un millón de dólares en este censo que no cumplirá con la mayoría de los beneficios mencionados es desperdiciar los fondos escasos. Hubiera sido mucho más beneficioso que ese dinero se destine a los verdaderos problemas que tiene el mal mantenimiento del arbolado público por parte de los municipios, la provincia y Vialidad Provincial en los espacios verdes. Especialmente en el Parque General San Martin”.

Sobre este último punto, el especialista detalló que los principales inconvenientes son: la falta de riego adecuado de los árboles en todos los ámbitos, la poda excesiva y fuera de época, la falta de personal idóneo en todos esos ámbitos y la cantidad de personal disponible y la impermeabilización de las acequias. También agregó que, actualmente, no se están dejando espacios para plantar nuevos ejemplares y hasta se están tapando los nichos que ya existían.

“Se están haciendo podas, talas y erradicaciones innecesarias y sin fundamentos técnicos y sin cumplir con la ley, tanto en el arbolado viario como en el Parque General San Martín”, denunció.

Concretamente sobre el censo, Ferretjans, explicó que el mismo comenzó en noviembre de 2020 y se extendería hasta enero del 2021, “pero pasaron más de 2 años sin tener noticias de su resultado y cuando lo presenten ya va a estar desactualizado, por las erradicaciones que se hicieron y los árboles caídos por las tormentas y el último Zonda”.

Y sumó: “Otro problema que tiene es la incorrecta identificación de las especies de varios árboles y la situación vegetativa real de los árboles por enfermedades o plagas no detectadas. Y por tanto no se va a disponer de varias de las informaciones mencionadas. No incorpora absolutamente nada en las acequias para poder distribuir el agua. No se ha fortalecido la gestión de la DRNR, que hoy tiene sólo 2 ingenieros agrónomos en la sede central”.

La postura de los municipios

El candidato a intendente y jefe de Gabinete de Luján, Esteban Allasino, comentó que al municipio se le brindó acceso a un portal con información sobre el censo, pero indicó que el mismo presenta “anomalías” y “no tiene un gran nivel de detalle”. Sin embargo, consideró que se trata de una “excelente idea para tener una primera aproximación” sobre el estado del arbolado público, aunque puso en duda la rigurosidad técnica ante los inconvenientes que presenta. “Ojalá puedan encontrar los ajustes necesarios”, sumó.

Desde Maipú, en tanto, adoptaron una postura más crítica y negaron haber podido acceder a cualquier tipo de información. Eduardo Mezzabotta, secretario de Obras de esa comuna, negó haber obtenido algún tipo de información acerca del censo y señaló que sólo se comunicaron desde Ambiente para coordinar el paso del vehículo que hizo el relevamiento. “Nosotros lamentablemente no hemos tenido acceso a los datos, ni siquiera de manera preliminar”, agregó.

Mezzabotta también cargó contra la gestión provincial y de Vialidad tras el viento Zonda y los acusó de no haber participado de las tareas que se requirieron: “La desidia es total y no lo están molestando a Matías (por el intendente Stevanato) sino que joden a todos los maipucinos”.

Además, expresó que un grave problema que está viviendo el departamento en cuanto al arbolado público se da en la zona de transición entre el área urbana y rural. “Se está sometiendo a las plantas a cinco meses de estrés hídrico debido al corte del derecho de riego. Esto es gravísimo. Durante un tercio del año, los árboles no están irrigados y no se hace nada al respecto”, cerró.