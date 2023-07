Vid Urbana: la única mujer que participa este año en una importante batalla nacional de rap

Vid Urbana será la única mujer que participará este año de la batalla de freestyle (rap improvisado) que organiza una importante marca de bebidas energizantes en Argentina. Después de quedar seleccionada en Mendoza, habló con MDZ sobre la movida del hip hop en el país. Compartió su mirada sobre la cultura under, la lucha contra la violencia de género y también las soluciones autogestivas que se generan para evitar el escrache de varones violentos en el ambiente del rap.

Aunque empezó a estudiar la carrera de Letras, y fue propietaria de un sex shop, hace poco dejó ambas actividades para dedicarse por completo al rap. Hoy, la joven de 25 años trabaja como jurado en batallas de todo el país y también da talleres de rap en las cárceles de Mendoza. Es una de las organizadoras del “Derrimando muros”, un evento que consiguió llevar presas del Penal San Felipe (Boulogne Sur Mer) al Penal Almafuerte (el de Cacheuta), para que participaran de la competencia. Vid tiene una casa cultural en Guaymallén, que se llama “La Bodeguita”, además escribe poemas y canciones, que pueden escucharse en Youtube y Spotify.

Sobre su clasificación como una de las 16 personas que competirán en octubre próximo en la Red Bull Argentina, Vid sostiene que faltó convocatoria de “pibas”. Aunque la movida de mujeres raperas ha crecido en el país, esta vez en las batallas regionales solo participaron ella y Big Frey, de Córdoba. La mendocina sabe por qué ocurre esto y lo dice claro: “Ha visto muchas chicas que no se han podido quedar en la cultura del rap, porque es muy hostil. Tengo mi comadre, que su hijo es mi ahijado y nos amamos mucho, y ella no cae más (a las batallas de la plaza) porque le da vergüenza ir con el cochecito. Duele la realidad, hay chicos que tienen 26 ó 19 (años), tienen hijos y están ahí como si nada, sin embargo, a mi amiga le da ese estigma. No es un lugar para mamás. Así como las chicas que son muy divas y les cuesta expresar su feminidad en ese ambiente”.

En las batallas pone en juego su energía masculina de lucha, pero usando solo el cerebro.

Vid Urbana empezó a foguearse en las plazas de su barrio, en Guaymallén, a los 14 años. Cuenta que, en ese tiempo, dos veces los chicos le quisieron pegar. “Tampoco voy a decir lo que le dije, porque yo soy muy maldita”, dice y se abre a hablar de la violencia, moneda corriente en los barrios marginales, allí donde nace esta movida under. En las batallas de rap se hace catarsis y es algo que ella disfruta. El insulto del o la contrincante es el insumo para devolver en contraargumentos que sirvan para ganar.

“Amo mi feminidad, amo ser piba, no me gustaría haber nacido varón, pero sí en las batallas uso mi energía masculina, yo rapeo y me siento de tres metros. Me siento grande, poderosa”, asegura aunque su cuerpo físico apenas alcanza los 1,50 metros.

Autogestión contra la violencia de género

Fuera de las batallas dice que se están haciendo muchas cosas para concientizar sobre la violencia, sobre todo de los varones hacia las mujeres. Destaca la iniciativa del rapero Zero (en Instagram @anfeta96 ) que organiza conversatorios de hombres antes de las competencias. “La mayoría de los hombres que actúan con violencia dentro de este ámbito, quiero creer, es porque vienen de la violencia”, analiza.

Por otra parte, cuenta cómo se organizan las asambleas públicas y privadas para enfrentar casos de violencia de género, antes de recurrir a la policía y denunciar ante la justicia. La idea es evitar ese paso institucional que conlleva un escrache de varones, que luego cargan con un estigma y además están obligados a alejarse de la expresión, la catarsis de emociones y el espacio de contención social que es la cultura del hip hop.

En este sentido, la joven rapera siente que en esta lucha por la igualdad de género para la generación que viene, llegará el día en que las batallas estén representadas por igualdad de varones y mujeres.

Para dedicarse al freestyle tuvo que irse de su casa. Su madre no quería que compitiera con varones.

Entrenamiento y familia del rap

A su madre no le gustaba que ella se juntara a rapear con chicos, incluso, cuenta Vid que hasta el día de hoy “nunca mi mamá me fue a ver competir”. Algo que las llevó a estar muchos años distanciadas: “Me fui de mi casa a los 18 años con una mano adelante y otra atrás, porque no podía ejercer lo que a mí me gustaba. Salí a trabajar, alquilé un departamento, empecé a competir por mi lado".

En cambio, su mayor fuente de inspiración y quien la sostuvo en sus peores caídas ha sido su familia en el rap, fue la Baristas Crew, formada por once artistas del mundo del rap. Es el grupo con el que entrena y su hinchada fija en las competencias.

Para quienes quieran crecer en el freestyle, Vid Urbana sugiere: “Hay que leer todos los días y escribir todos los días. Además de amigarse con la palabra, vivimos en un mundo que se hace con la palabra y las ignoramos todo el tiempo. De una sola palabra podemos sacar un mundo”.

Aunque recomienda leer aunque sea los carteles de la calle, reconoce su pasión por los libros: “Todos los días tengo que leer, porque si no creo que pierdo el día, si no aprendo algo nuevo ¿qué estoy haciendo?”.

Al finalizar la entrevista regaló unas rimas improvisadas al público de MDZ: