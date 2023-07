Celebro la locución cada día de mi vida

Corrían los años ´80, transcurría mi adolescencia y en la FM de Radio Rivadavia sonaba "Piedra Libre", un programa de radio que acompañaba mis mañanas de estudio en casa, cursaba el secundario durante la tarde, esa magia que se generaba ahí, las voces de Juan Alberto Badía el conductor, María Ester Sánchez, su locutora, los columnistas que aportaban lo suyo y las canciones que se escuchaban hicieron decidir mi vocación: La locución, creo que con tanta fuerza lo deseé que la primera vez que rendí examen en el ISER fuí pasando las instancias y quedé.

Terminé la carrera a los 20 años y soy parte de esa promoción 88 tan querida, un grupo de personas muy especial con los que hoy día sigo en contacto y con varios puedo decir que me une una entrañable amistad. Mientras cursaba pude empezar a trabajar en FM SUR de Quilmes, allí conocí a Jorge Marinelli, mi marido, y siempre contamos felices que desde esa época hasta hoy llevamos más de 30 años juntos.

Junto a Nora Perlé ganaron el Martin Fierro en 2022

Al poco tiempo de recibirme empecé a hacer suplencias en Radio América, Belgrano, Del Plata, un trabajo me llevó a otro y así se fue haciendo la "cadena" radial y en 1991 entré a FM Viva, que al año siguiente armó una programación con gente del medio "famosa", en marzo del 92 tuve el gran placer de secundar a Silvina Chediek en "Nunca es tarde", y la felicidad se me veía a kilómetros de distancia. A mitad de ese año, Juan Alberto Badía, que ocupaba la franja matutina, me ofrece ser su locutora porque la recordada María Muñoz dejaba el ciclo para hacer televisión y les aseguro me pellizcaba para ver si era real.

Desde entonces además de estar con Silvina a la tarde, por las mañanas formaba parte de "Por tus sueños". Con cuánto orgullo transité esos meses hasta fin de año. Escuchar, ver y aprender "in situ" era mucho más que un sueño y por suerte con varios de los que allí estaban seguimos en contacto y recordamos aquél tiempo con enorme cariño. Además, para comienzos del 93 Juan Alberto tenía planeado hacer radio en el balneario CR de Pinamar, y me propuso ir durante enero y febrero, qué más se podía pedir.

Cualquier adjetivo calificativo que yo quisiera escribir ahora quedaría pequeño frente a la grandeza de Juan Alberto Badía, humilde, generoso, bondadoso, un gran profesional, un gran maestro, y por si todo esto fuera poco, para el día del locutor de ese 1993, en su "Una Buena Idea" por Telefé, nos juntó a "los nuevos" con los ya consagrados profesionales, junto a su hermana Marisa en la producción crearon ese momento, que cada 3 de julio se hace viral, para dejar con muchas voces el recitado de Desiderata, y así es que aparezco muy jovencita, con una frase, al lado de personalidades como Fernando Bravo, con quien tuve el gusto también de trabajar luego muchos años, Julio Lagos, Carlos Beillard, Graciela Mancuso, por nombrar algunos, y Nora Perlé, a quien tengo el honor de acompañar en la actualidad cada fin de semana en los micrófonos de radio Mitre, en su programa, "Canciones son Amores".

Andrea y Juan Alberto en FM Viva.

La vida, Dios, el universo todo, han sido muy generosos conmigo. Me doy el gusto de trabajar de locutora, mi gran vocación. Estar frente a un micrófono, saber que nuestra voz puede llegar a cualquier lugar, que podemos leer una noticia, decir los datos del tiempo, vender distintos productos, y convencer al oyente, presentar una canción o hacer alguna de las actividades para las que estamos habilitados, es una satisfacción increíble, me dá mucho gusto haber transitado tanto camino y sigo feliz cada día al enfrentar la profesión.

¡Felicidades a todos mis colegas!. Feliz día a quienes han decidido estudiar para dedicarse a vivir de la comunicación y no dejemos de soñar! que algún día se hace realidad.

* Andrea Estevez Mirson, Locutora Nacional