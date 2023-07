Virginia Tola, la soprano argentina que emocionó al Papa, se lució con Plácido Domingo y sueña con cantar con Luis Miguel

En la música hay voces que trascienden fronteras y dejan huellas en los corazones de quienes tienen el privilegio de escucharlas. Una de esas es la de Virginia Tola, la soprano argentina nacida en la provincia de Santa Fe. Desde chica, a partir de la pasión que trasmitieron sus abuelos, el talento que combinó con un gran sacrificio y el amor por el canto la llevaron a convertirse en una de las artistas más destacadas del mundo.

Desde hace algunas semanas, Virginia Tola, la soprano de 47 años que deslumbra en los mejores escenarios del planeta está de regreso en su patria, lugar que dejó desde muy joven y al que regresa cada vez que la agenda se lo permite. Oriunda de Santo Tomé, volvió a Santa Fe, donde hace algunos días participó de dos presentaciones: una en la Basílica de Guadalupe y la otra en el Teatro Municipal, en el marco de los 450 años de la ciudad, donde se presentó junto al reconocido pianista Horacio Lavandera.

Buenos Aires, Córdoba, Tucumán son parte del recorrido que están realizando juntos Tola y Lavandera con un repertorio conformado por las más importantes obras del clásico alemán y español, interpretando a Ludwig van Beethoven, Clara Schumann, Richard Wagner y Manuel de Falla.

Virginia Tola es graduada en el Instituto Superior de Arte del Teatro del Colón, lugar a donde se propuso llegar a los 15 años cuando comenzó con las clases particulares de canto. Varios años antes, a partir de los 8, inició su formación en el Coro Municipal de Santo Tomé, donde permaneció durante once años sin faltar a una clase. "Desde chica tenía una vocación muy grande, nunca dudé acerca de lo que quería, siempre fue mi prioridad", dice la soprano en diálogo con MDZ.

Virginia Tola junto a Horacio Lavandera. Foto: Facebook V. Tola

Entre los múltiples reconocimientos que cosecha, hay dos hechos históricos, en distintos momentos, que marcan la vida de Virginia Tola: cantarle al papa Juan Pablo II en 1995 en el marco de una audiencia que concedió a una delegación hispana y ganar el Premio Reina Sonja de Noruega, en 1999, que abrió el camino profesional hasta convertirse en una de las mejores voces del mundo.

A su vez, en sus apariciones en concierto, Virginia canta usualmente en conciertos masivos de ópera y zarzuela junto al maestro Plácido Domingo, con quien se ha presentado en Asia, Europa, Escandinavia y América, entre otras.

Mientras espera su próximo vuelo en el aeropuerto, Virginia Tola dialoga con MDZ, cuenta la emoción que siente cada vez que regresa al país, pero admite que no está en sus planes instalarse de forma definitiva. Revive anécdotas y confiesa los anhelos para el futuro.

- ¿Qué implica volver al país?

- Estuve de visita durante el 2022 y en realidad siento que hoy el mundo es mucho más pequeño de lo que pensamos. Estamos super conectados y estoy al tanto de las cosas que ocurren en Argentina. Nunca sentí el desarraigo y de todas los lugares del mundo donde viví elijo hacerlo en España, en Madrid. Es una ciudad que me encanta. Cada vez que regreso me toma unos días adaptarme al ritmo de vida de acá.

- ¿Pasa por tu cabeza volver en algún momento?

-No creo. Me gusta estar afuera, la tranquilidad que tengo. No sufro estar lejos, puedo volver cuando quiera. Cuando regreso lo hago directamente a Santa Fe, en la medida de lo posible evito Buenos Aires, me resulta muy caótico el ritmo.

-¿Sos de las que cuando vuelven se llevan algo, cosas que extrañen?

-Lo que me gusta, engorda. Me llevo jugos en sobre que no hay allá o saborizantes para cocinar que también es muy difícil conseguir. El resto, lo evito. Tengo mate, pero perdí en parte la costumbre. Soy muy meticulosa, me gusta el orden y me cuido mucho, me hace sentir bien. Acá me desordeno un poco, entre las actividades y mezcladas con las vacaciones. Es día a día. Virginia Tola recorre el país con conciertos. Foto: Facebook V. Tola

-¿Qué implicó la decisión de dedicarte a la música en términos personales?

-Digamos que todo se dio naturalmente. Sabía que quería cantar y comencé con una maestra particular a los 15 años, mi familia siempre me respaldó porque veían que era lo único que me interesaba. Tenía una vocación muy grande, el entorno lo aceptó y se hizo todo más fácil. Nunca tuve dudas, para mi siempre fue lo primero. Si tenía coro tenía coro, era lo que me gustaba sobre todo el resto.

- Uno de los momentos más destacados en su vida fue a principios de 1995. Durante una audiencia con el papa Juan Pablo II y como parte de una nutrida delegación de habla hispana la voz de Virginia Tola resonó en el recinto, cautivando a todos los presentes y al mismísimo Papa, quien quedó impresionado por su talento y emotiva interpretación.

-Fue un momento super importante y emotivo en mi vida. Creo que hay cosas que marcan en la vida y ese fue uno de esos. Se dio todo, fue muy emocionante, no pensé en ir a cantarle, salió así, lo sentí, le quería regalar algo mío. El otro, ganar el Premio Competición Internacional de la Reina Sonja de Noruega, en 1999, a los 23 años, siendo la más joven en obtenerlo. También cantar con Plácido Domingo, conocerlo y comenzar a recorrer la carrera. Virginia Tola y Plácido Domingo. Foto: Facebook V. Tola

-¿Quién es tu referente musical?

-María Callas. Es un ícono, marcó un antes y un después en la opera. Es lo mejor que existió, es el ejemplo claro de lo que es el teatro cantado. Era una actriz espectacular que trasmitía todo lo que cantaba y ese es el cometido. Cuando la vi me pareció increíble.

-Supongamos que estamos jugando y te pido que elijas alguien con quien te gustaría cantar. ¿Quién sería?

-Luis Miguel. Si es por soñar, que sea Luis Miguel. Me encanta, tiene una voz increíble, súper prodigiosa y expresivamente muestra mucho. Me gusta desde chica. Al margen de eso, mi deseo es seguir cantando durante mucho tiempo más, eligiendo dónde y cuándo.

