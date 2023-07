No hay clases: esta vez, por el aniversario de una violenta manifestación

"La situación es terrible", sentencia Marisa que integra el colectivo de Padres Organizados de Neuquén. No se refiere sólo al paro de los trabajadores de ATE por el cual los alumnos de Cutral Co no tuvieron clases este viernes, sino a la situación que atraviesa la educación en la provincia.

Desde principio de año, padres de diversas localidades adoptaron la rutina de marcar en el calendario los días efectivos de clases que tienen sus hijos. La metodología adoptada por las familias en diversas provincias adelanta que este año ningún distrito podrá cumplir con el mínimo de días de clases que deberían garantizarse por ley.

Calendario de clases y paros en una escuela en Cutral Co, una de las localidades neuquinas que menos jornadas de clase tuvieron en el año

Los motivos por los que los alumnos de los distintos niveles pierden horas de clase, con el consecuente impacto que esto tiene en sus trayectorias pedagógicas, son muy variados: desde licencias docentes y cargos que quedan sin cubrir hasta paros de los gremios docentes y no docentes pasando por jornadas pedagógicas o cuestiones derivadas de la falta de inversión en infraestructura escolar.

"Este año en secundaria hay 13 jornadas institucionales sin asistencia a clases y en primaria son 11", explica Marisa y sigue: "Además, entre ATE y ATEN ya hicieron 9 paros provinciales a los que se suma el día de la mujer, el día del maestro y la suspensión de clases por motivos climáticos. Eso es, a nivel provincial, hay localidades como Cutral Co en las que ya hubo 4 o 5 paros más".

A esos paros se suman otros que se llevan a cabo en localidades puntuales, como el de este viernes 28 de julio, en el que sólo paran los trabajadores de ATE de Cutral Co y San Martín de los Andes, conmemorando el primer aniversario de la manifestación en la que un militante disparó un arma de fuego contra trabajadores municipales y periodistas.

Desde Padres Organizados Neuquén ya habían alertado que el problema es anterior a los paros. "No planificaron 190 días como se habían comprometido, ni siquiera los 180 días mínimos que por ley deben garantizar", señalaban hace días en sus redes sociales.

El flyer denunciando que ni siquiera se planificaron 190 días de clase en la provincia circula a través de las redes sociales

"Cualquier motivo vale más que la educación", expresa Marina, levantando la voz por muchas madres y padres indignados al ver cómo les quitan a sus hijos el derecho a aprender. "Los chicos no van a tener ni 150 días de clase", concluye.

Por qué no hubo clases en Neuquén

Si bien cada jornada sin ir a la escuela significa una importante pérdida para los alumnos, no es lo mismo cuando las clases se suspenden por una actividad pedagógica que pueda resultar en una mejora de la enseñanza, por cuestiones climáticas o por fallas en la infraestructura escolar.

Para visualizar los motivos que llevan a los chicos a perder días de clase, la asociación de Padres organizados de Neuquén registró los motivos que llevaron a la suspensión de clases en cada ocasión:

1/3/2023 paro ATEN comienzo Juicio causa Fuentealba II

8/3/2023 Día de la mujer

13/3/2023 Comienza Nivel Inicial

14/3/2023 JORNADA

4/4/2023 paro ATEN aniversario Fuentealba

17/4/2023 día del profesor Neuquino (secundaria)

19/4/2023 JORNADA

26 y 27/4/2023 paro ATE PROVINCIA

4 y 5/5/2023 paro ATE PLAZA-CUTRAL

8/5/2023 paro ATEN PROVINCIAL infraestructura

9/5/2023 JORNADA

18/5/2023 JORNADA

7/6/2023 JORNADA

8/6/2023 VIENTO (decide cada institución)

22/6/2023 Paro CTERA JUJUY

27/6/2023 JORNADA

28/6/2023 PARO ATE

29/6/2023 PARO ATE + PARO ATEN POR AGUADA SAN ROQUE

10 al 21/7/2023 RECESO

24 y 25/7 JORNADAS nivel Inicial

26/7 SIN clases Nivel Inicial (Reunión con las familias)

27 y 28/7 Actividades en el Jardín con las familias

24,25,26/7 Mesas de Exámenes, sin clases Secundarias

27 y 28/7 JORNADA Secundaria

En la lista no están incluidos los cierres puntuales de escuelas por cuestiones ligadas a la descuidada infraestructura de las mismas ni las horas que los alumnos pierden por ausentismo docente o por la falta de nombramientos.

A eso se suman las jornadas que ya están previstas para esta segunda mitad del año en todos los niveles. Las mismas se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

9/8/2023

31/8/2023

21/9/2023

25/10/2023

23/11/2023

Y a esas jornadas sin clase habrá que sumar -en las escuelas primarias- una más por el día del maestro que se celebra el 11 de septiembre.