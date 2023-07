Apareció la camioneta de Fernando Pérez Algaba, el hombre descuartizado

La camioneta de Fernando Pérez Algaba, el trader y vendedor de autos de 41 años que fue hallado descuartizado adentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, fue secuestrada hoy por los investigadores que, ahora, la someterán a peritajes en busca de rastros para intentar identificar a los autores.

Fuentes policiales aseguraron que la camioneta Land Rover color blanca fue entregada este mediodía ante los investigadores de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora por un hombre que dijo dedicarse a la construcción y ser socio del empresario asesinado.

La víctima del homicidio tenía deudas millonarias, varias de ellas de juego y había recibido cerca de 200 mensajes amenazantes que son ahora investigados por la Justicia para esclarecer el asesinato.

Fernando Pérez Algaba tenía 41 años. Foto: Instagram Fernando Pérez Algaba

Video: la conversación entre Gustavo Iglesias, conocido como "Chupa", y Fernando Pérez Algaba

F.I: Te voy a confesar algo, mi hijo toma pastillas para dormir porque no puede dormir por vos. ¿Escuchaste? Le arruinaste la vida a mi hijo

F.P.A: Pero por qué, boludo. Si me fue mal y le quise dar un smart

F.I.: Porque él tenía el sueldito con vos y se lo cortaron

F.P.A: Pero porque me fue mal, boludo. Yo no ando en un auto o tengo algo para pagarte. Si no, te pagaría

F.I: ¿Pero por qué volteaste a mi hijo?

F.P.A: No lo volteé, Gustavo. Vos me dijiste cuando yo estaba en el hotel de Barcelona, me dijiste "Lechuga, vos pagame..." No, yo no me equivoqué con vos, acá hubo un mal entendido

F.I.: No, con mi hijo te equivocaste

F.P.A.: ¿Pero yo puedo hablar un segundo, boludo? ¿Puedo hablar un segundo?

F.I.: Entonces yo no...

F.P.A.: ¿Me podés escuchar un segundo? ¿Me podés escuchar un segundo?

F.I.: No hay diálogo. Yo donde te vea, yo donde te vea, te saco los ojos. Escuchame, yo no te voy a matar. Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y te voy a cortar las manos para que no cuentes nunca más en tu vida plata. ¿Escuchaste? Grabame. Gustavo Iglesias, Gustavo Iglesias. Te lo va a hacer y no tengo ningún problema, escuchá lo que te voy a decir, esto te lo juro por mis hijos, no tengo ningún problema después de hacerte lo que voy a hacer en ir preso. No tengo ningún problema, me la banco.