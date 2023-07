La crítica situación de oftalmólogos por las trabas a las importaciones

Los profesionales de la Oftalmología del país se encuentran atravesando una dura situación como consecuencia de la escalada del dólar blue, la inflación y la falta de stock en insumos y medicamentos de esta especialidad médica.

Desde la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF) elevaron varios reclamos al Gobierno nacional, en especial por las trabas a las importaciones de repuestos en los aparatos tecnológicos que se utilizan en esta profesión.

El combo de factores económicos desfavorables en la coyuntura actual afectó además las cirugías y tratamientos, donde si bien se intenta no suspenderlos, si se han reprogramado en muchos casos.

Daniel Drago, vocero de CAMEOF dialogó con MDZ y expresó que lo que ocurre con la oftalmología no escapa a otras especialidades médicas, pero que en este caso son necesarios “elementos muy puntuales no son de fácil reemplazo”.

El faltante de ciertas gotas y medicamentos en droguerías también complican la labor de los profesionales en oftalmología. Foto: Shutterstock

“Todos los insumos que nosotros tenemos son importados y, si bien antes podíamos comprarlo a valor del dólar oficial, hoy te los venden al precio del mercado informal. Además, actualmente tenemos como respuesta a la hora de comprarlos una frase fantástica: ´hay faltante de stock´. Es decir, que más allá del costo, no lo podés conseguir. Muchas veces están trabados los pedidos en la Aduana, luego lo liberan a los proveedores de Buenos Aires y después recién nos lo venden a nosotros”, explicó Drago.

Otro de los inconvenientes que están atravesando los médicos es el retraso en el pago de las obras sociales y prepagas, “o podríamos hablar de ´post-pagas´ porque se toman su tiempo en pagarte: 60, 90, 120 y hasta 150 días”, dijo.

“Con una inflación mensual del 8%, cuando recibís el pago te genera un problema muy crítico en donde lamentablemente el afiliado es el que pierde. Por un lado, porque, o no conseguís los insumos necesarios o te encontrás con que sus valores son inviables. Si tenés que descontar de lo que te van a pagar, el factor inflacionario y la facturación, terminás poniendo plata de tu bolsillo para pagar los gastos que insume ejercer esta profesión”, precisó Drago.

Ayuda entre los profesionales

¿Cómo están sobrellevando la situación los oftalmólogos? El vocero de CAMEOF asegura que “haciendo malabares”. “Es muy complejo. En mi caso dejé de atender con ciertas obras sociales por este problema, Te diría que PAMI es la única que medianamente está pagando en tiempo y forma, y a un valor que te permite cubrir los gastos. Pero son pocas las prepagas que están en esa situación, lo cual hace que haya prácticas que se vuelven totalmente inviables de hacer, en especial aquellas que requieren de un equipamiento específico”, aseveró.

“Lo que intentamos hacer es una especie de red con los colegas. Por ejemplo, si hoy está en faltante para operar a un paciente una válvula, es decir, que no está en stock, terminás recurriendo a algún colega que la tenga bajo la promesa que cuando vos la recibas se la devolvés. Del mismo modo, vemos que hay medicación que no están entregando las droguerías a las farmacias. Lo cual genera un inconveniente serio. Por ejemplo, la atropina. Hay dos marcas comerciales, pero hay semanas que no conseguís ninguna de las dos. Entonces terminás reprogramando ciertas prácticas por la falta de stock”, enfatizó Drago.

Según expresó el oftalmólogo, por más buena voluntad que pueda tener el profesional, hay medicamentos que no pueden ser reemplazados. “Aún no han suspendido cirugías por faltante de insumos y medicamentos, pero las que se pueden, las reprogramamos. Porque hay veces que no encontrás alternativas en el mercado como para poder operar a un paciente y que todo salga bien”. Los insumos para oftalmólogos no se fabrican en el país y son todos importados, explicó el vocero de la Cámara de Medicina Oftalmológica. Foto: Shutterstock

Según el vocero de la Cámara de Medicina Oftalmológica, la que atraviesan en este momento no es una situación que no hayan vivido en otras ocasiones en que hubo una fuerte escalada del dólar y una devaluación del peso, o en momentos en que hubo trabas en las importaciones. “Lo que ocurre es que, lamentablemente, todos nuestros insumos son importados, no se fabrican en el país”, subrayó.

“Estamos buscando como podemos encontrar soluciones inmediatas, porque hay casos que, según el paciente, cualquier demora es contraproducente. En otros, les solicitamos esperar algunas semanas o a fin de mes con la esperanza de que puedan entrar esos insumos por Aduana, aunque sin conocer a qué precio deberemos pagarlos cuando eso ocurra, según el valor que tenga el dólar blue”, concluyó.