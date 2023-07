Los expertos de Michelin salen de incógnito a buscar a los mejores chefs de Mendoza y Buenos Aires

"Yo no debería decir esto pero... Primero, estamos muy contentos de estar en Argentina y, segundo, Francia", dijo Elisabeth Boucher-Anselin, directora de Comunicaciones Global de la Guía Michelin. Con esa línea, no sólo se ganó el aplauso de todos los presentes sino que sintetizó el espíritu detrás del arribo de las célebres guías al país, No se trata simplemente de una guía de turismo, gastronomía u hotelería, ni tampoco es un mero reconocimiento a los proyectos locales sino que busca destacar aquellas propuestas con altísimos estándares.

Durante la presentación, en La Mansión del Four Seasons, Boucher-Anselin explicó la importancia de esta presentación que se lleva a cabo en un contexto particular. Lo primero que destacó es que Argentina, a dónde Michelin está presente desde hace 110 años, es el primer país hispano latinoamericano que será examinado por inspectores de la Guía Michelin.

Las ciudades de Mendoza y Buenos Aires se suman, entonces, a la lista de más de 40 ciudades que ya integran el catálogo de guías gastronómicas de Michelin. Entre los chefs de ambas capitales gourmet ya hay runrún acerca de quiénes serán los evaluadores. Sin embargo, desde la compañía, aseguran que es imposible saberlo ya que el éxito de estas guías tiene que ver con el cuidadoso trabajo de los evaluadores.

"Tenemos gente apasionada trabajando con nosotros", expresó durante la conferencia de prensa Boucher-Anselin luego de explicar que "lleva años entender la diferencia entre técnicas de cocina de una región y de otra, incluso de distintas ciudades en un mismo país".

Por esto, contó, los evaluadores de la Guía Michelin son empleados de la compañía ya que de esta forma se garantiza que tengan tiempo para estar en el lugar, conocer, comparar. "No es un paladar europeo aplicado a la Argentina", declaró y acotó: "Eso sería injusto". Y enseguida acotó que, de cualquier manera, desde la firma están abiertos a evaluar cualquier tipo de gastronomía que haya en Mendoza y Buenos Aires.

Qué debe tener un restaurante para estar en la Guía Michelin

Según Boucher-Anselin, los evaluadores de las guías Michelin buscan propuestas de excelencia y evalúan cinco ítems que dan cuenta de la sustentabilidad de cada proyecto:

La calidad de los productos Dominio de los sabores y de las técnicas de cocina Personalidad del chef (y cómo se descubre la identidad en toda la experiencia de comida) Armonía entre los diversos sabores Coherencia y consistencia a lo largo de las visitas de los inspectores

Debido a que los chefs nunca saben cuándo ni por qué comensales están siendo evaluados, siempre deben ofrecer platos y servicio de excelencia para poder competir por un lugar en la Guía Michelin. Según Gwendal Poullennec, director Internacional de la Guía Michelin, Argentina leva tiempo en el radar de los inspectores anónimos de la compañía. "Durante bastante tiempo, nuestro equipo ha estado poniendo a Buenos Aires y a Mendoza en su radar y ha observado la evolución de sus respectivas escenas gastronómicas", declaró Pullennec.

"Con un rico patrimonio culinario, que ha sido moldeado por siglos de historia agitada, crisol cultural y olas consecutivas de migraciones, un sentido innato de hospitalidad, así como un verdadero gusto por cenar, Buenos Aires y Mendoza son dos destinos gourmet que merecen ser descubiertos y promocionados", expresó y acotó: "No podemos esperar para presentar nuestra primera selección de restaurantes argentinos, que nuestros inspectores ya han comenzado a realizar, y para compartir con los amantes de la comida local e internacional las maravillas culinarias que hemos encontrado".

Esa presentación se llevará a cabo, con una fiesta que dará de qué hablar, el próximo 24 de noviembre. A partir de entonces, las propuestas gastronómicas más destacadas estarán disponibles en formato digital, "que es el formato en el que las buscan quienes están atrás de una recomendación", según expresó Boucher-Anselin durante el evento en el Four Seasons.

Cómo impacta la llegada de las guías Michelin a la Argentina

El ministro de Turismo y deporte de la Argentina, Matías Lammens, celebró este lanzamiento por el impacto positivo que puede tener en el sector favoreciendo no sólo a la gastronomía sino también al ámbito hotelero. "El turismo fue una de las grandes apuestas de crecimiento del país", sentenció y acotó que es una industria muy importante en términos de aporte al PBI.

Reconoció que tanto el impulso estatal como la inversión privada son claves para el crecimiento del sector. Y valoró especialmente a los "empresarios pyme y no pyme que creen en el país y en el talento argentino, que invierten en el país y generan trabajo". A poco más de cuatro meses de finalizar su gestión, confesó: "Una de mis obsesiones es que el estado presente sea más que nada inteligente e innovador y permita que el privado crea e invierta".

Agregó que un objetivo clave desde que asumió como ministro fue "posicionar a la Argentina entre los grandes destinos del mundo" y señaló que el arribo de la Guía Michelin al país es un paso clave en esa dirección y que es resultado de un plan de inversión. En este sentido, expresó que el desarrollo sólo será posible con "planes que trasciendan a los gobiernos de turno".

"Tenemos que trabajar con políticas que largo aliento que permitan desarrollarnos y tener grandes acuerdos", sentenció y -convencido de que Argentina puede ser un "destino gastronómico líder en América Latina"- agregó que "hay restaurantes con potencial para tener estrellas".

Qué dijo Lammens sobre la llegada de Guía Michelin a la Argentina y el por qué de la elección de Mendoza

"Que Michelin llegue al país es una gran noticia para la Argentina", expresó Matías Lammens y agregó que "Es algo que tenemos que celebrar, ya que es algo que va a traer oportunidades". Se refirió a la elección de Mendoza como uno de los dos primeros destinos de habla hispana en América Latina que son evaluados por expertos de la firma francesa. "La industria del vino es muy importante. Acá lo vemos, en primera fila, al doctor Nicolás Catena Zapata cuya bodega fue distinguida hace poco como la mejor del mundo. Sin ninguna duda en la elección de Mendoza ha tenido mucho que ver el vino", expresó.

"Lo contaba Elisabeth, los vinos argentinos también hablan de nosotros en el mundo", sentenció y agregó: "Son grandes representantes. Nosotros viajamos por trabajo y tenemos la oportunidad de hablar con diferentes interlocutores en todas partes del mundo y todos nos hablan de la carne, del vino, del fútbol".

En ese sentido, enfatizó nuevamente la importancia del sector privado. "porque la verdad es que cuando uno va a Mendoza ve que no para de crecer porque los mendocinos -y también los inversores extranjeros- no paran de invertir en la provincia que crece y en la que cada día tenemos más bodegas, más restaurantes, más oferta... Eso, creo, es el espíritu que se está contagiando al resto de las provincias", remató.