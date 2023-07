La insólita historia del robo del gato "Orlando" y cómo su dueña logró recuperarlo

La semana pasada, la historia de "Orlando", el gato que toda una ciudad buscaba justamente en el Día del Perro, se viralizó. Todo comenzó con el robo de la mascota del interior de un vehículo estacionado. El ladrón vio un bolso dentro del auto y forzó la cerradura pensando que podría haber dinero u objetos de valor. No se percató que dentro había una mascota.

Desde entonces, su dueña comenzó una búsqueda desesperada a la que se sumaron los vecinos de La Plata. "Se llama Orlando, es macho, de un año y está castrado. Es de tamaño mediano y es muy cariñoso. Lo robaron de una mochila en la zona de las calles 19 y 57, Se ofrece recompensa". Con este mensaje, Camila Lezana difundió en sus redes sociales sus redes sociales y un teléfono en busca de su mascota.

Luego, en su cuenta de Twitter dio más detalles de lo ocurrido. "Mi novio bajó un minuto del auto a dejar una cosa (a literalmente 15 metros de donde estacionó) y al volver habían abierto el auto". Sospechando que los ladrones podrían haber utilizado un inhibidor. Lezana relató en su red social: "Es un momento horrible y estamos muy a tristes y preocupados por él", afirmó la joven. "Pedimos difusión, por favor y rogamos que alguien que vea la publicación se lo cruce", anheló.

El gato apareció el 22 de julio

Días después, desde sus redes, Camila dio la buena noticia. "APARECIÓ ORLANDO !!!! Dejo capturas de la situación porque es todo una locura lo qué pasó. Muchísimas gracias a todos realmente", escribió la propietaria del gato adjuntando varias historias de su Instagram. Allí relató cada instancia de lo que ocurrió posteriormente a la viralización de la noticia.

Es que el robo ocurrió el 18 de julio en La Plata, y la mascota apareció el sábado 22 de julio en Florencio Varela. "Hoy a la mañana una persona con característica 011 (yo soy de La Plata, 221) de la nada me manda una foto de un gato con las características de Orlando. Claramente, yo le pregunté por qué me mandaba eso y quién era. En estos días muchos me han mandado sólo para pedir recompensa. Y me responde: ´Es tu gato, lo tengo yo. Te pido disculpas y que Dios me perdone´. A lo cual le vuelvo a preguntar: "Decime quién sos y de donde, de qué zona por lo menos. Me dice: ´Soy el que te robó el gato. Te lo voy a dejar en una veterinaria y te dejo el número de contacto´. Después de esto me bloqueo", comenzó relatando Camila.

Actualización APARECIÓ ORLANDO !!!! Dejo capturas de la situación porque es todo una locura lo qué pasó . Muchísimas gracias a todos realmente ???? pic.twitter.com/WbTLP5EoIv — Cami Lezana (@CamiLezana) July 22, 2023

Según contó Lezana, ante ese mensaje, pensó que lo que le decían era mentira. "Me encargué de averiguar que sea real la existencia de esta veterinaria preguntándole a gente de esa zona. Hasta que al fin me animé a llamar a ese supuesto número, creyendo que era otra persona que quería extorsionarme. Y efectivamente al llamar a la veterinaria era todo real !!! Les habían llevado al gato", dijo incrédula la joven.

Y agregó: "Ellos estaban igual de desconcertados. No entendían nada e incluso intentaron robarle. Tampoco me creían a mí porque ellos pensaban que mi historia era parte de una estafa. Hasta que al fin me mandaron fotos de mi gato. Con la intervención de la policía de la jurisdicción N°3 de Florencio Varela y la ayuda de la mamá de una amiga, fui hasta la veterinaria a buscarlo a ver si era verdad todo lo que estaba pasando. Y efectivamente era todo verdad. Orlando estaba muy estresado, pero en buen estado", contó Camila.

Por último, concluyó: "Yo soy de La Plata y el gato apareció en Florencio Varela. Claramente, nada de esto hubiera sido posible sin el nivel de difusión de la publicación. Muchísimas personas se movilizaron y estuvieron en constante contacto conmigo preguntando si había noticias. Es verdaderamente un milagro", cerró conmovida la dueña de la mascota robada.