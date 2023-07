Las peligrosas secuelas que puede generar una intoxicación por monóxido de carbono

El encendido de estufas a gas y a leña son moneda corriente en esta época del año, y es normal que eso ocurra: el invierno y las bajas temperatura aquejan a la población en su conjunto, y estos artefactos son más que necesarios para combatir el frío.

Ahora bien, es fundamental saber que las estufas son un arma de doble filo: las muertes e intoxicaciones por monóxido de carbono se están dando muy frecuentemente, y muchas veces, esta situación se relaciona directamente con el desconocimiento de los ciudadanos acerca de los peligros de los accidentes por inhalación de gas tóxico.

Sin ir más lejos, cuatro personas debieron ser internadas de urgencia el día de ayer por intoxicaciones por monóxido de carbono en un hogar de Guaymallén, Mendoza. Tres de esas personas son menores, y debieron ser trasladadas al hospital Notti, mientras que el individuo restante tuvo que ser internado en el Hospital Central.

Estos casos recientes son más alarmantes si analizamos las estadísticas: en Argentina, existe un promedio de 4.000 intoxicaciones y 200 muertes por año. En Mendoza, los números tampoco resultan alentadores si hablamos de intoxicaciones, ya que en lo que va de julio, las mismas ascienden a 48, mientras que en todo el año 2.022, se registraron 37.

Las estufas a leña son otro factor de intoxicación. Foto: Archivo MDZ.

MDZ dialogó con la neumonóloga Cristina Borrajo (MN 60747), coordinadora de la sección de tabaquismo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), quién se mostró muy preocupada por el desconocimiento de la gente acerca del peligro que resulta la inhalación de monóxido de carbono. La doctora considera que hay falta de interés por conocer sobre el problema.

Borrajo explicó que hay confusión de la sociedad al respecto: “Mucha gente asocia la intoxicación con monóxido de carbono con los antiguos braseros, que fue cuando empezaron los primero casos, y cree que tener una estufa o un calefactor es más seguro, o les parece que es inocuo prender las hornallas de la cocina para calentar ambientes pequeños y realmente el problema es que lo consideran métodos infalibles”, aseveró.

Sin embargo, la neumonóloga aclaró que, si bien en la mayoría de los casos son seguros, es fundamental que los artefactos en cuestión se encuentren bien instalados. En esa sintonía, afirmó que es muy frecuente que las personas realicen arreglos domiciliarios por su propia cuenta, situación que resulta una negligencia.

Por otro lado, Borrajo aseguró que los síntomas de intoxicación son las náuseas, mareos y dolores de cabezas inexplicables. A pesar de ello, expresó: “La mayoría de los casos ocurren cuando las personas duermen, ya que, en ese estado, son incapaces de detectar síntomas”.

Los neumonólogos recomiendan que los artefactos a gas sean instalados por profesionales en el tema. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Las secuelas que pueden dejar las intoxicaciones no son un tema menor, y sobre esta problemática se expresó Sergio Saracco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, quién aseguró lo siguiente: "Los efectos agudos de la intoxicación por monóxido de carbono son propios de la falta de oxígeno que producen todos los tejidos. Por lo tanto, los que más se ven resentidos en forma aguda son los que tienen mayor requerimiento", sentenció.

Asimismo, Saracco enumeró cuáles son los posibles efectos secuelares de una intoxicación por monóxido de carbono: "A partir de de este período, de una a tres semanas, empiezan a aparecer trastornos de tipo neurológico o psiquiátrico, caracterizados por por cuadros de de apatía, mutismo, trastornos a veces pseudo psicóticos y también otras afectaciones como Parkinson o alguna afectación en el estado anímico".

Por este motivo, es que el toxicólogo recomienda, una vez superado el evento agudo y dado de alta, seguir con controles semanales, y estar atento a la posible aparición de secuelas, por lo menos durante el primer mes atento, ya que detectada a tiempo, pueden ser abordadas y tienen una recuperación entre el 50% y el 75% dentro del primer año de declarado el evento.

Las secuelas que puede dejar una intoxicación por monóxido de carbono son de índole neurológico y psiquiátrico. Foto: The Conversation.

Para evitar este tipo de accidentes, resulta indispensable tomar una serie de medidas que disminuyan el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, y las mismas tienen que ver con evitar utilizar las hornallas o el horno de la cocina para calefaccionar el ambiente, revisar los artefactos de gas con los cuales nos calefaccionamos, ventilar el ambiente, evitar la instalación de calefactores y estufas en los baños, y no utilizar estufas a leña y artefactos que no tengan buena conexión con el exterior, no dormir con braseros encendidos dentro de la casa e instalar artefactos a gas por personal competente.

Lo cierto, es que el monóxido de carbono puede causar intoxicaciones, posteriores secuelas, y en el peor de los casos, la muerte. Ante este escenario, es indispensables generar consciencia en la población para reducir los accidentes por inhalación de gas tóxico a su mínima expresión.