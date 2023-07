La inversión de Coca Cola que entusiasma e inquieta a los vecinos de Godoy Cruz

Luego de dos décadas, la empresa Coca Cola, reabre su planta de producción de envases en la provincia de Mendoza y el lugar elegido es el departamento de Godoy Cruz, donde la compañía funcionó hasta 2002. La inversión proyectada para la instalación de la planta es superior a los 30 millones de dólares para mejorar y potenciar el centro de distribución ubicado sobre el Carril Cervantes al 960, en una zona denominada mixta, cercana al Puente Olive.

La noticia generó repercusiones diversas en vecinos y funcionarios municipales. Por un lado, la instalación de la icónica empresa de bebidas es seductora debido a la inversión millonaria y puestos de trabajos que se abrirán cuando se efectivice su funcionamiento. Pero por otro lado están los vecinos de la zona que se mostraron preocupados debido al impacto ambiental que pueda generar.

El punto de conflicto tiene que ver con el cambio urbanístico que hubo en los últimos años. Si bien durante la década de los '90 y hasta el 2002 la planta de producción funcionaba en esa zona, las características demográficas actuales evidencian que el contexto donde estará ubicada la empresa es residencial, aunque según la Ordenanza Nº 3631/93, la zona es considerada mixta debido a que el frente es sobre el carril Cervantes.

En el cuadro se observan las zonas consideradas mixtas.

En qué consiste

La propuesta de Coca Cola seduce debido a la inversión que representa y los puestos de trabajo que generaría. Según informaron, serían 50 empleos directos y otros tantos indirectos para el desarrollo de las obras necesarias y para la posterior puesta en marcha de las actividades. A pesar de eso, un grupo importante de vecinos se están organizando y presentando notas en el municipio de Godoy Cruz para hacer frente a la reapertura prevista para principios del 2024.

Desde la Municipalidad de Godoy Cruz explicaron que la zona es apta para la instalación de la planta gracias a la adecuación aprobada por la ordenanza que rige desde el 1993 y fue modificada en el 2003 y 2022.

La misma norma es la que posibilita el funcionamiento de la cervecería Quilmes, unas 10 cuadras hacia el sur de donde está actualmente el Centro de Distribución de Coca Cola.

En detalle. Infografía MDZ

"Creemos que no va a haber inconvenientes ya que se va a trabajar distinto a lo que se trabajó hace cuarenta años. Ese es el principal miedo de los vecinos porque en los años ochenta tenían todos esos problemas. Hemos ajustado todos los temas que a ellos les preocupaban, sobre todo la circulación de los camiones...solamente pueden circular por Cervantes. El control de los ruidos molestos se realizará y en caso de incumplimiento serán multados", explicó Érica Pulido, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Godoy Cruz.

Al ser consultada sobre la posibilidad de instalar una estación de medición de calidad del aire por la emisión de gases en el sistema de producción, Pulido manifestó: "Mundialmente se mide la huella de carbono que marca si la empresa está trabajando hacia la sustentabilidad. Se tiene en cuenta la energía, residuos y transporte, si ellos van mejorando esos tres ejes, los indicadores son más beneficiosos y valorables que medir la calidad del aire".

Los camiones no podrán circular por la calle Ricardo Rojas. Foto: Alfredo Ponce/MDZ

"Tienen que presentar todos los años sus niveles de contaminación al igual que se pide a otras empresas. Desde el municipio creemos que la reactivación de la planta va a traer muchos beneficios a la zona. Las maquinarias son de última generación, creemos que no van a existir inconvenientes ya que hay una serie de ordenanzas que deben cumplir y vamos a controlar que así sea", agregó.

Desconfianza sobre el impacto ambiental

La desconfianza de los vecinos en torno a los procesos e impactos ambientales es el punto de quiebre. En ese sentido, los cuestionamientos están dirigidos al uso de agua, circulación de camiones por la zona, emisión de gases, ruidos molestos y tratamiento de efluentes. Algunos estarían resueltos, como es el caso de la construcción de una dársena sobre el carril Cervantes para estacionar los vehículos sin obstaculizar el tránsito en la zona y la prohibición vigente para circular por las calles Ricardo Rojas y Godoy.

La entrada de los camiones será por el carril Cervantes. Foto: Alfredo Ponce/ MDZ

La utilización de agua de pozo para no perjudicar la presión de la red de agua domiciliaria es uno de los puntos más importantes. MDZ consultó al Departamento General de Irrigación y, según la información oficial, la empresa aún no ha presentado la solicitud para ampliar el proceso de producción, por lo tanto, el volumen de agua a utilizarse no está del todo claro. Tampoco hay información precisa sobre el tratamiento de las aguas residuales y efluentes que se generarán a partir de la producción de los envases.

En detalle

El predio tiene una extensión de 39 mil metros cuadrados y la empresa planea compensar invirtiendo en la reforestación de 1520 metros cuadrados ubicados en el entorno de la planta que serán determinados por el municipio. Actualmente solo tienen el 3% de espacios verdes dentro del predio.

Ruidos molestos: la planta deberá adecuarse a la ordenanza 1927/78 y el decreto reglamentario 176/86 de ruidos molestos. Por esa razón, podrá operar desde las 8 a las 13 y de 16 a 21 horas.

Se construirá una dársena sobre el carril Cervantes para estacionar los vehículos sin obstaculizar el tránsito en la zona.

El agua que va a utilizar la empresa para la producción de los envases es proveniente de pozo. En ese caso, el Departamento General de Irrigación debe brindar la factibilidad.

El tratamiento de aguas residuales y efluentes va a ser realizada con Aysam e Irrigación. Antes de ser arrojada a las cloacas, el agua residual debe ser tratada. Este punto está en etapa de definición.

Gestión de residuos peligrosos: no existiría modificación ya que son los mismos que tienen actualmente. La gestión de los mismos se realiza a través de la ley 5917.

La planta está ubicada entre las calles Cervantes, Sarmiento, Ricardo Rojas y Godoy. Foto: Alfredo Ponce/ MDZ

La voz de la empresa

"La radicación de una nueva línea de producción de empaques retornables de última tecnología en la Ciudad de Godoy Cruz está dirigida a satisfacer las necesidades de los consumidores de la región, apostando a empaques más sustentables, contribuyendo al medio ambiente, además de ser una opción más económica, al reutilizar y reducir el uso de insumos. Asimismo, generará un ahorro de 1.800.000 litros de gasoil anual, teniendo un impacto significativo en la reducción de la huella de carbono. Se estima evitar la emisión de 4.800 toneladas de CO2 aproximadamente. Evitar el consumo de combustible tiene un efecto positivo en el medio ambiente. Todo ello contribuye a la disminución de la contaminación ambiental y ayuda a combatir el cambio climático", destacaron desde la empresa Coca Cola.

El proyecto contempla una inversión de 30 millones de dólares. Foto: Alfredo Ponce/ MDZ

"Se utilizará tecnología de última generación en la instalación de la nueva línea de producción, tecnología que contempla especialmente la mitigación de ruidos, tanto al entorno como para el personal operativo, cumpliendo todas las normativas vigentes y los más altos estándares disponibles en el mercado. El equipamiento es de los más eficientes en consumo de energía y agua en el mundo, gestionando este último recurso de manera preventiva y reutilizando el agua en etapas para optimizar su uso. Cabe aclarar que para la producción se utilizará agua de pozo, tratada con procesos eficientes que aseguran altos niveles de calidad no afectándose el suministro, ni el consumo de agua de la red domiciliaria", agregaron pero no especificaron detalles de las factibilidades otorgadas por los organismos provinciales encargados de la gestión del recurso hídrico.