Pese a las críticas, el Gobierno regalará copas menstruales

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad oficializó, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la creación del Programa Nacional MenstruAR, que promueve el acceso igualitario a la gestión menstrual sostenible.

Mediante la Resolución 393/2023, firmada por la ministra Ayelén Mazzina, se indica que el programa funcionará en el marco de la Dirección Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad. También se crea la mesa intersectorial federal de articulación del Programa de acceso igualitario a la gestión menstrual sostenible, que estará integrada por las áreas de género y diversidad de los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales, políticas, sindicales, productivas, empresariales, no gubernamentales, tanto del sector público como del privado.

El programa MenstruAR fue presentado a fines de mayo por la ministra Mazzina y, según se explicó, es "una política integral que acompaña y asesora a gobiernos locales para el fortalecimiento de los programas que llevan adelante sobre gestión menstrual".

La medida surge a partir de entender que la gestión menstrual exige "una inversión económica que dificulta que miles de mujeres y LGTBI+ menstruantes puedan gestionar adecuadamente su ciclo menstrual", con consecuencias que impactan en los distintos ámbitos donde desarrollan su vida, entre ellos el escolar y laboral.

Reutilización vs descartables

Los productos de gestión menstrual más utilizados, como los tampones y las toallitas descartables, pueden ser "hasta un 50% más costosos que el promedio de los valores de los productos de la canasta básica", se indicó en los fundamentos de la resolución.

En ese contexto, a través del programa, se entregan copas menstruales y toallitas reutilizables a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a insumos de gestión menstrual.

Además, se promueve el cuidado ambiental a través de la utilización de estos productos sustentables, con el objetivo de reducir el uso de insumos descartables. En ese contexto, a través del programa, se entregan copas menstruales y toallitas reutilizables a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a insumos de gestión menstrual, a través de los municipios con su respectiva capacitación y acompañamiento.

"Cuando hablamos de `copa menstrual`, estamos tratando una cuestión ambiental, económica, de salud, educación, hacemos hincapié en lo que es educación sexual integral", explicó Mazzina.

La polémica en las redes

La implementación de este programa había generado un sórdido cruce entre la diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata, y la conductora de TV, Úrsula Vargues. En ese sentido, la ministra Mazzina, salió hoy al cruce de quienes cuestionan el programa al sostener que lo hacen "porque han tenido otra realidad y no saben que hay pibas que dejan de ir a la escuela o a hacer deportes porque no tienen qué ponerse o donde viven no existen farmacias donde comprar toallitas".

"Cuando ridiculizan esto, es porque han tenido otra realidad y no saben que hay pibas que dejan de ir a la escuela o a hacer deportes porque no tienen qué ponerse o donde viven no existen las farmacias y tienen que comprar las toallitas en un kiosquito, que las venden tres veces más caro que lo que sale en las ciudades", apuntó ante las críticas recibidas.

Granata y Vargues fueron protagonistas de un cruce a raíz de las críticas que la diputada provincial al programa del Gobierno. Durante una entrevista en el programa Trebucq 1079 de Radio El Observador, Granata expresó: “Mientras haya un pibe que no coma, no podemos estar haciendo un plan Menstruar”. Además, en otra entrevista con el periodista para A24, agregó que “con el curro de menstruar y de la política hacen guita y mantienen a la militancia”.

