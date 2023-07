Todos los avances de la medicina para tratar la leucemia

La palabra leucemia proviene del griego, cuyo significado es sangre blanca. Si bien Galeno utilizaba la palabra cáncer, no hay evidencias que se conocieran las neoplasias hematológicas como una entidad medica, sin embargo la primer leucemia fue descripta por en Edimburgo por John Bennet, y luego por Virchow en 1827, quien le dio el nombre de leucemia. Bajo este nombre se agrupan varias enfermedades, que tienen comportamientos biológicos y médicos muy diferentes. Existen desde un punto de vista muy básico, al menos 4 grandes grupos leucemias, y todas ellas con componentes biológicos, genéticos y clínicos diferentes entre si, aunque a veces comparten algunas cosas en común.

Para hacer mención a estos 4 grandes grupos, primero se clasifican en base al tipo de célula que lleva a la enfermedad, de esta forma tenemos:

Leucemias mieloides.

mieloides. Leucemias linfoides.

Nuevamente, podemos dividirlas en agudas y crónicas, por lo que de esta forma la clasificación es:

Leucemia linfoblastica Aguda.

linfoblastica Aguda. Leucemia mieloblastica Aguda.

mieloblastica Aguda. Leucemia linfática Crónica.

linfática Crónica. Leucemia mieloide Crónica.

Existen muchas mas, pero no han de ser necesarias clasificarlas para el lector. Las leucemias agudas, son enfermedades en las que las células que originan la enfermedad, tienen la particularidad de ser inmaduras, es decir que tienen capacidades mas cercanas a las células embrionarias, y por eso reciben el nombre de blasticas. Mientras que en las leucemias crónicas, las células comprometidas suelen tener una maduración mayor, siendo o estando próximas a una célula adulta.

Las leucemias crónicas, muchas veces pueden no necesitar tratamiento, y por el gran avance de la medicina

Esto es muy importante a la hora de poder definir los tratamientos. Mientras las leucemias agudas requieren de la rápida instauración de un tratamiento medico, las leucemias crónicas nos permiten contar con mas tiempo para definir todas sus particularidades. Las leucemias agudas, es lo que la gente normalmente reconoce como leucemia, una enfermedad de mucha gravedad y que requiere de tratamientos intensivos, con quimioterapia e internaciones prolongadas.

Las otras leucemias, las leucemias crónicas, muchas veces pueden no necesitar tratamiento, y por el gran avance de la medicina, muchas veces pueden realizar tratamiento con un simple comprimido y en forma ambulatoria. Pero ojo, por poder realizar el tratamiento sin la necesidad de estar internado, no significa que no sea una enfermedad importante. Si, claramente, son menos graves que una leucemia aguda, pero no dejan de ser graves.

Actualmente, las leucemias crónicas tienen tratamientos que han logrado controlar la enfermedad y permitirle al paciente continuar con su vida normal, y tener un excelente pronostico. Mientras que también hay grandes avances en los tratamientos de las leucemias agudas, pero que lamentablemente, no tienen el mismo resultado que las crónicas, sin embargo hay muchas técnicas y

medicamentos en investigación que lograran mejores resultado que los que existen actualmente.

* Federico Gorini, Medico Hematólogo M.N. 126.675