Emigrar, un objetivo que no es tan fácil como muchos piensan

Karina Salazar es soprano y una artista argentina radicada en Suiza desde hace casi 25 años. Hace un tiempo cobró notoriedad por su actividad como cantante en funerales europeos, tarea que desarrolla al tiempo que lleva adelante su carrera como escritora.

En la actualidad, se encuentra presentando su nuevo libro "¿Emigrar? - Consejos de expatriados" en el que vuelca sus experiencias desde 1999 a la actualidad, enriquecidas con una encuesta realizada junto a 120 argentinos radicados en distintas partes del mundo.

En su libro explica que emigrar “es un hecho tan terminante como transitar por el dolor de perder a un ser querido” y, asegura: "sin lugar a dudas, tan desarraigado como mudarse de casa". "En todo caso, será despedirnos del yo que conocemos, para dejar lugar al nuevo que se formará sin prisa, casi sin darnos cuenta, con el transcurso de los años y se exacerba o no, según el lugar a donde nos mudemos”, indica Karina.

Además de su última obra con consejos sobre cómo emigrar, es escritora de varios libros y amante de los vinos. Foto: Facebook Karina Salazar

“Muchos quieren emigrar, hartos de la situación en su país, porque suponen que, en la ´Tierra prometida´, todo les va a ir mejor. Pero realmente, ¿todo es mejor viviendo del otro lado del cerco?", se pregunta la escritora.

Karina Salazar se radicó en Suiza en 1999 pero, además, estuvo viviendo en el Reino Unido y Francia. Volvió a su país a finales de 2008 para tomarse un año sabático, durante el cual también recopiló experiencias sobre el retornar al país y el deber adaptarse nuevamente a las viejas costumbres. Para escribir este libro, durante más de dos años realizó encuestas de opiniones entre sus conocidos, quienes, viviendo alrededor del mundo, son expatriados de diferentes nacionalidades.

Su objetivo es de ser de ayuda para quien quiera emigrar, para sus familiares que se quedan y para quien quiera casarse con un ciudadano extranjero. como ocurrió en su caso.

Actualmente, Karina reside en la provincia de Zurich. Durante muchos años trabajó en un banco en Argentina como asistente de presidencia, hasta que decidió cambiar su destino. “Mis aficiones son la escritura, la pintura y además soy soprano lírica. Poseo un Master in Science in Global Marketing expedido por la Universidad de Liverpool. En la actualidad cuento con un emprendimiento de Marketing digital, lo que me permite trabajar desde cualquier lugar del mundo y así poder viajar, escribir y disfrutar de los buenos vinos del mundo. Mi pasión por el vino hizo que también me graduara en cursos WSET en Londres. Todos mis estudios me han permitido ofrecer mis servicios para organizar eventos donde todos los sentidos (música, exposición y ágape) se funden en un mismo espacio”.

En diálogo con MDZ expresó: “Mi motivo para emigrar fue que me casé con un suizo. Y a medida que uno va viviendo afuera, se empieza a extrañar y en mi caso empecé a escuchar tango, folclore, cosas que escuchaba sobre todo cuando era chiquita. Aunque sigo viviendo en Suiza, hace 15 años me tomé un sabático de casi un año y medio para estudiar canto con dos maestros del teatro Colón. Cuando regresé mis amigos me llenaron de preguntas; y siguen haciéndolo cuando vuelvo y me encuentro con ellos”.

Una de las cuestiones que la hicieron conocida es que comenzó a cantar en funerales, a pesar de que ya lo hacía en casamientos, bautismos y eventos y general. “En Europa los funerales son distintos a los que ocurre en Argentina, porque duran más días”, señaló. Según precisó, en estos eventos canta arias, canciones de Andrea Bocelli o de Sarah Brightman.

“Todo lo que es arte es difícil en todos los lugares en el mundo. Yo estudié marketing en Londres y tengo un master en redes sociales. A muchos escritores les cuesta mostrarse. Esta actividad del canto fue la primera que me permitió ir abriéndome camino”, admitió. La autora tiene una prolífica carrera como escritora y su último libro se llama "¿Emigrar? - Consejos de expatriados": Foto: Facebook Karina Salazar

Fue previo a que comenzara su carrera como escritora. Sobre su nueva obra literaria, explicó: "Noté que hace cuatro o cinco años, que cada vez que yo volvía al país me preguntaban cómo emigrar, qué hacer, qué tips o consejos les daba. Entonces, a partir de ahí yo decidí escribir un libro para ayudar, para ahorrarles dolores de cabezas a las personas porque emigrar es un desafío y leyendo este libro se ahorran un montón de tiempo”, expresó.

En cuanto a la ola migratoria que existe actualmente en Argentina, enfatízó que no es solamente de los jóvenes. “Hoy en día hay un montón de argentinos con doble nacionalidad de cualquier edad que quieren emigrar y que pueden hacerlo a la tierra de sus padres o sus abuelos. Cuando se deciden, se encuentran que ésto genera no solo un cambio en ellos, sino también en sus familiares. Por eso cuando me enfoqué en escribir sobre esta temática, dediqué un capítulo que habla sobre los que se quedan, y cómo ayudarlos a sobrellevar esa situación”.

Otro de los casos que aborda Karina es sobre quienes, a raíz del internet, tienen la posibilidad de conocer a un extranjero y evalúan la posibilidad de casarse con él y emigrar para mejorar su calidad de vida.

"Hay muchos ejemplos sobre eso. Entrevisté a más de 120 expatriados que me contestaron un cuestionario. A los que están noviando con un extranjero, hay que decirles que el desafío del expatriado es integrarse, hacer nuevas amistades, trabajar bien, y entender cómo se maneja cada cultura. Yo tengo mi experiencia desde hace 24 años en Suiza, donde llevo escrito varios libros. Pero hay quienes viven en Australia, en América, y en otros continentes que tienen la suya propia y mucho tiene que ver con la cultura del país en el que se instalan", explicó.

Por último, expresó: “Siempre que tengas estudios, en la mayoría de los casos, te va a ir bien. Yo estoy en Zurich, que es la parte alemana en Suiza, y como hablo varios idiomas entre ellos alemán, no me costó tanto adaptarme".

La artista tiene una página web (www.karina-salazar.com) desde donde se puede descargar una versión electrónica del libro y se comunica con sus seguidores a través de sus redes sociales (Instagram: @karinasalazarok).