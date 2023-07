Caso Joaquín: los padres abren el debate sobre la imputabilidad de los menores

Mariela Flores y Martín Sperani son los padres de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinado a fines de junio en la localidad cordobesa de Laboulaye. Por el crimen, se encuentra alojado en el Centro de Admisión y Diagnóstico de Complejo Esperanza, uno de sus compañeros de la escuela, un chico de 13 años, que podría en breve quedar a disposición de los padres porque no tiene la edad suficiente para ser encarcelado.

El pasado 8 de julio, Mariela y Martín, emitieron una carta pública donde cuestionaron la investigación que llevó adelante la policía ya que su hijo estuvo desaparecido dos días, hasta dar con su cuerpo en una casa abandonada, a 100 metros de la escuela. El principal acusado, un amigo de su edad cuyas familias son cercanas, fue filmado junto a Joaquín por las cámaras de seguridad, que demostrarían que fue el único autor del asesinato.

El menor L. es el único acusado por el crimen de Joaquín Sperani. Foto: captura de video.

Según la autopsia, Joaquín murió por un traumatismo de cráneo producto de haber recibido 18 golpes con un objeto contundente en la parte frontal y posterior de la cabeza. Esto le produjo un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata.

El caso es investigado por el juez de menores Sebastián Moro dictó el secreto de sumario, por más que sus padres se constituyeron como querellantes, aún se desconoce el motivo que llevó a su compañero, al cual identifican como L., a matar a su compañero de escuela.

En la esquela que hicieron pública los padres del menor asesinado, dejaron expresado un pedido para "los diputados de la Nación" para que avancen con los proyectos presentados en esa cámara y abran un debate sobre la edad de imputabilidad de los menores y que, “en caso de aprobarse, lleve el nombre de Ley Joaquín en memoria de nuestro hijo".

Este martes, Mariela Flores anunció que volverán a realizar este jueves una nueva marcha hacia la escuela, el Ipem Nº 278 Malvinas Argentinas, el secundario al que Joaquín Sperani asistía. Los padres apuntan al personal docente por no dar aviso que ese jueves su hijo no fue a clases, y que no se hayan percatado que la bicicleta de Joaquín quedó todo el día hasta la noche en dicho establecimiento escolar.

Mariela Flores y Martín Sperani piden a los diputados que debatan los proyectos existentes para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Foto: gentileza.

En la nueva convocatoria, la mamá volvió a exigir una normativa que lleve el nombre de su hijo. “Quiero la ley Joaquín para que otros padres tengan herramientas. Porque Joaquín no la va a poder usar, soy consciente desde el primer día de eso. L. es una amenaza para la sociedad, algo debemos encontrar, no es una persona que pueda salir, que le puedan llegar a dar a los padres. Esto se lo dijimos al juez: ¡como van a ponerlo al resguardo de los padres!. ¿Y si hace con sus padres lo que hizo con Joaquín?”, señaló la madre del adolescente asesinado este martes en declaraciones a la televisión cordobesa.

La nueva manifestación frente al Ipem Malvinas Argentinas está prevista el jueves 20 de julio, a las 15 y fue convocada por los padres de Joaquín Sperani.