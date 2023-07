Desidia en el Parque San Martín: hinchas pasaron la noche cerca del Malvinas y dañaron árboles para hacer fuego

Este domingo por la noche cientos de hinchas de River Plate llegaron a las inmediaciones del Estadio Malvinas Argentinas para hacer la fila que les iba a otorgar su orden a la hora de obtener entradas para el duelo entre el Millonario y Talleres por Copa Argentina del próximo jueves. Sin embargo, durante la noche se reportaron daños a los árboles del Parque, a los que les cortaron sus ramas para hacer fuego para calefaccionarse.

Durante la mañana de este lunes, MDZ se acercó a la zona en la que varios hinchas de River pasaron la noche para sacar su entrada de forma presencial y se pudo observar la lamentable imagen que dejó la noche: los árboles quedaron dañados ya que como testificaron los presentes se utilizaron ramas para poder hacer fuego. De hecho, cuando hubo un llamado de atención, algunos se quejaron de tener que hacer fila con bajas temperaturas.

Así quedaron algunos árboles del Parque. FOTO: Matías Pascualetti.

"Hemos llegado a las cuatro de la mañana. Nos tienen como animales, hay niños y mujeres, hemos estado acá muchas horas. No podés impedir que la gente venga al Parque, pero tendríamos que estar cómodos, al menos bajo techo. Encima lo que nos cobran, mínimo queremos estar calefaccionados. Desde que llegamos había carpas y demás, mucha gente haciendo fuego y nos pidieron que apaguemos, nos dijeron que no podíamos hacerlo", contó un hincha de River Plate que estuvo haciendo fila en la zona del Parque donde está emplazado el Malvinas.

Los hinchas esperaron toda la noche para poder sacar sus entradas. FOTO: Rodrigo D'Angelo/MDZ.

En cortos videos se puede observar cómo algunos hinchas comenzaron con el fuego desde tempranas horas de la madrugada. Sin embargo, su explicación fue que lo hicieron debido a las bajísimas temperaturas que se registraron durante la noche y que eso hizo que algunas autoridades de control les pidieran y les advirtieran que eso no podía realizarse en el Parque ya que primero hay un daño forestal y al arbolado del espacio, mientras que en segundo lugar podría generarse una situación de peligro por la gran cantidad de árboles y ramas que hay allí.

MDZ intentó contactarse con la Secretaría de Ambiente y con la Dirección de Parques de la provincia, aunque desde esa cartera informaron que toda la organización y lo que suceda referido al partido lo encarará la subsecretaría de Deportes de Mendoza. Se aclaró que no hubo inconvenientes al respecto.

Vale aclarar que en la provincia rige una ordenanza que manifiesta que no se puede hacer fuego en dicha zona y prevé sanciones sobre este tipo de conductas, que está penado por el Código de Contravenciones de Mendoza. De hecho, sobre la protección de los bienes públicos indica que "las personas que manchen, ensucien, fijen carteles, dibujen sobre anuncios (...) sobre edificios públicos, rutas, puentes, parques, jardines, serán sancionados con una multa que va desde las 900 unidades fiscales hasta las 1200 UF o arresto por nueve días hasta doce y veinte días de trabajo comunitario". Además, si las contravenciones se hacen en escuelas, institutos, monumentos, patrimonios culturales, la sanción se elevará al doble en su mínimo y máximo. Mientras que si se realizan en señales de tránsito, pavimento de rutas o avenidas/calles, la multa irá al triple en su mínimo y máximo.

Por su parte, algunos denunciantes ambientalistas que buscan respuestas sobre algunas situaciones que se han dado últimamente en el Parque como vandalismo en una escultura, poca seguridad y el cuidado del Cerro de la Gloria, entre otras denuncias, manifestaron su preocupación al respecto. "No es distinto de lo que ocurre hace años en el Parque, hemos presentado denuncias por el estado de abandono, no hay riego en la zona del Cerro. Los árboles están secos, eso se puede observar en cualquier zona. Si no se controlan esas cosas, menos se va a poder controlar lo que pasa en el Malvinas. Han habido algunos incendios anteriormente en la zona del Prado. Es una anécdota más en toda la gestión actual de Parques, es espantoso que haya pasado esto. No queremos ver la sequedad de los árboles, pero es una consecuencia", comentaron a MDZ.