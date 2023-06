Un detalle de las zonas más inseguras del Parque San Martín

Los hechos de inseguridad en el Parque General San Martín son una constante que se repite. Turistas, estudiantes, deportistas y familias que acuden a este espacio verde con el objetivo de pasar un momento de esparcimiento, suelen ser víctimas de los delincuentes que aprovechan algunas zonas que se caracterizan por la oscuridad y falta de presencia policial.

Las zonas más concurridas cuentan con presencia policial

El lunes por la tarde, un ciclista llamado Fernando Von Der Heyde, de 63 años, recibió un balazo en la clavícula izquierda en una zona cercana al Club Mendoza de Regatas. La zona es conocida popularmente como "Villa Cariño", la falta de iluminación y la frondosa vegetación generan un marco óptimo para quienes arriban con el objetivo de concretar encuentros sexuales pero también para el accionar de delincuentes que atacan a deportistas desprevenidos o turistas desconocedores de la zona.

Las zonas más inseguras

Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, el espacio verde cuenta con 4 motos, 2 camionetas, 8 bicicletas en duplas, el destacamento parque (abajo del Ecoparque), un puesto fijo en la rotonda de Orzali y el puesto Cubas, ubicado entre la cancha de la Lepra y el lago. En total son aproximadamente 20 policías que se encargan de la custodia de las 400 hectáreas que posee el predio y 70 cámaras se seguridad ubicadas en el interior y perímetro del parque General San Martín.

La calle del CCT Conicet es una de las más inseguras

Si bien es frecuente observar presencia policial en algunos sectores más concurridos como el perilago, fuente de Los Continentes y los portones, hay otras zonas donde se recomienda tomar algunas precauciones para evitar ser víctima del accionar de los delincuentes.

La rotonda donde antes se encontraba la Virgen no es el único lugar inseguro dentro del Parque General San Martín ya que el extenso predio cuenta con otras zonas donde los hechos de delictivos son moneda corriente. El área que se encuentra detrás de la tradicional calesita es una zona oscura y poco transitada. A pesar de la existencia del restaurante Las Vizcacheras, los delincuentes aprovechan el entorno de árboles frondosos para cometer los robos.

La zona de las vizcacheras es una de las preferidas por los delincuentes

Otra de las "zonas rojas" en cuanto a inseguridad son las calles aledañas al CCT Conicet Mendoza. Los deportistas que realizan el circuito largo del Parque prefieren moverse en grupos y horarios donde la luz solar está presente pero eso, en ocasiones, no es suficiente. "Hace un mes estaba corriendo por la entrada de la playa de estacionamiento del Estadio Malvinas Argentinas y dos delincuentes que se movilizaban en moto me sustrajeron el celular. Mi compañero no pudo hacer nada", expresó Mariano (46). Al ser consultado sobre la radicación de la denuncia expresó: "No denuncié porque nunca los encuentran...me parece una pérdida de tiempo".

La zona detrás del predio donde está ubicada la calesita es uno de los puntos más conflictivos

Predio universitario

La Universidad Nacional de Cuyo invierte poco más de 15 millones de pesos mensuales en seguridad. A pesar de ser una cifra que parece abultada, la realidad indica que no es suficiente para garantizar la tranquilidad de las miles de personas que circulan todos los días por las distintas facultades ubicadas en el predio.

Los robos de vehículos en las playas de estacionamiento de las facultades que se encuentran dentro del predio de la UNCuyo son habituales pero también, decenas de estudiantes y empleados son víctimas de delincuentes cuando caminan hacia o desde las paradas de colectivos.

Las playas de estacionamiento de las unidades académicas son blanco de los delincuentes

Si bien existe un destacamento en el ingreso a la UNCuyo y garitas de seguridad en los estacionamientos de las unidades académicas, la realidad es que no hay personal que pueda mantenerse en el lugar y los hechos de inseguridad aumentan. Un dato llamativo es la ausencia de cámaras de seguridad dentro del predio universitario.

En ese contexto, está vigente un convenio en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza que pone en práctica el programa "Ojos en Alerta" pero, según los propios estudiantes, no es suficiente.