Efemérides del 15 de julio: qué pasó un día como hoy

Un 15 de julio ocurrieron hechos sociales, políticos, culturales y artísticos que cambiaron el rumbo de la historia. MDZ repasa las principales efemérides del día:

1883 | Primera comunicación telefónica entre Buenos Aires y Rosario

Se hace la primera comunicación telefónica entre Buenos Aires y Rosario mediante el alambre del telégrafo que unía a ambas ciudades, distantes unos 360 kilómetros una de otra. Se hizo con teléfonos de fabricación alemana y fue la primera llamada efectuada en Sudamérica a esa larga distancia.



1900 | Nació Enrique Cadícamo

Nace en la ciudad bonaerense de Luján el compositor y poeta Enrique Cadícamo, autor de unos 200 tangos, entre ellos los famosos “Anclao en París”, “Nostalgias” y “Nunca tuvo novio”. Fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura argentina y Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. Recibió el Konex de Platino en 1985.



1930 | Debutó la Selección en el Mundial de Uruguay 1930

El equipo “albiceleste” debuta en el Mundial de Uruguay 1930, el primero de la historia, con una victoria por 1-0 ante Francia en partido disputado en Montevideo. Luis Monti marcó el gol argentino, el primero en un torneo mundialista.



1954 | Nació Mario Kempes

Nace en la ciudad cordobesa de Bell Ville el exdelantero, entrenador y comentarista deportivo Mario Alberto Kempes, campeón con la selección en el Mundial de Argentina ‘78, en el que fue el máximo goleador. Brilló en el Valencia español y en River Plate. “El matador” jugó 649 partidos y convirtió 357 goles.



1989 | Pink Floyd en Venecia

La banda británica de rock ofrece un recital en un escenario flotante en el canal di San Marco, frente a la plaza homónima de Venecia colmada por decenas de miles de espectadores. “Venecia profanada por el rock", afirmó la prensa italiana que denunció que el sonido del recital causó daños en históricos edificios.



1997 | Asesinan a Gianni Versace

El diseñador de moda italiano Gianni Versace es asesinado a la edad de 50 años en su mansión Villa Casa Casuarina, en Miami Beach (Florida, EEUU). El autor del crimen fue Andrew Cunanan, un asesino serial que era buscado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense.



2009 | Estudiantes de La Plata ganó su cuarta Copa Libertadores

Con Alejandro Sabella como director técnico, Estudiantes de La Plata gana su cuarta Copa Libertadores de América al vencer por 2-1 a Cruzeiro de Brasil en el estadio Mineirão de Belo Horizonte. Los goles del “pincha” los marcaron Gastón Fernández y Mauro Boselli. Henrique anotó el gol del equipo brasileño.



2012 | Gangnam Style

El rapero surcoreano PSY publica un video con la canción Gangnam Style, que en pocos días marcó un récord en su canal de YouTube: más de 2.800 millones de reproducciones. El récord se mantuvo hasta el 10 de julio de 2017, cuando fue superado por See You Again, canción de Wiz Khalifa junto con Charlie Puth, que llegó a más de 2.900 millones de reproducciones.