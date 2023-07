Video: madres e hijas, a las trompadas en el colegio

Dos estudiantes de nivel secundario de un colegio de José C. Paz se pelearon en la escuela por lo que las autoridades del establecimiento llamaron a las madres a una reunión, pero esto desencadenó en un acontecimiento insólito, que quedó registrado y se viralizó: las mujeres terminaron a las trompadas en la puerta.

Agarradas una a la otra de los pelos, con golpes de puños y saltos las mujeres se trenzaron en una pelea que fue filmada con celulares mientras se escucha que los testigos arengan por una y otra. Nadie las separa, al contrario, el círculo que las rodea se amplía segundo a segundo.

A los quince segundos del video se ve cómo se mete una tercera mujer a la gresca. Con cachetadas e insultos ataca a una de las dos que ya estaban en conflicto. En la escena hay algunos estudiantes que miran con perplejidad. Las primeras dos mujeres siguen la pelea mientras la tercera que se metió desata una nueva batalla con otra mujer a unos metros. Otra madre del colegio se mete a separarlas, pero lo hace con empujones por lo que también termina involucrada en la violencia.

Al final crece el tumulto, se escuchan llantos, más gritos y aparecen varios niños. "Vamos para allá", dice alguien y empieza a desocupar el lugar. "No peleen", dice otro hombre mientras se lleva a una de las agresoras. Algunas de las personas que vieron el video coincidieron en que lo que ocurrió fue responsabilidad del colegio por haber citado a las dos al mismo día, mientras otros señalaron que no puede esperarse que non haya conflicto entre las menores si las madres presentan esa conducta.