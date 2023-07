Cómo vigila epidemiológicamente Mendoza la bacteria que preocupa y afecta a los más chicos

La provincia ha registrado hasta el momento 15 casos de estreptococo según informó oficialmente el Ministerio de Salud a MDZ. Una menor, por una meningitis, es la única víctima fatal producto de una bacteria que afecta a los más chicos y que a nivel nacional ya fue motivo de alerta por parte del Ministerio de Salud. El detalle de la vigilancia que realiza la provincia y la situación de los otros virus respiratorios en una época del año fundamental.

"Hay un alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud que acató el Ministerio de Salud de la Nación donde se alerta por la aparición con más frecuencia de la habitual de enfermedades invasivas que conocemos como estreptococo. Los casos de Uruguay hicieron que la Organización Panamericana levante ese mismo alerta y acá se replicó. Ocurre todos los años, es un germen que uno tiene en la flora habitual de la piel y en la garganta. Sobre todo se ven las infecciones leves pero el alerta ahora es sobre un aumento de los casos de la enfermedad invasiva que trae complicaciones produciendo una enfermedad que puede ser desde una neumonía, meningitis o una artritis", comentó Andrea Falaschi, titular de Epidemiología de la provincia, a MDZ.

En los últimos días, MDZ dialogó con el hospital Notti donde reconocieron que hubo distintos casos y una niña de 11 años fue víctima fatal producto de una enfermedad invasiva como la meningitis. "Hasta el momento tenemos 13 casos notificados y hubo una niña de 11 años que falleció", confirmaron desde el Ministerio de Salud. A su vez reconocieron que: "Respecto al 2022 no estaban registrados, no había una vigilancia activa, eso no quiere decir que no haya ocurrido. Ahora hay mayor sensibilidad, la enfermedad, en 2018 hubo un brote interesante y allí la enfermedad invasiva en niños tuvo un 7% de letalidad".

El trabajo de vigilancia se realiza en conjunto con Ministerio de Salud de la Nación

El trabajo de vigilancia epidemiológica, según explicó Falaschi a MDZ, se realiza con Nación "notificando todos los casos que han tenido los hospitales y llamando activamente para que se vayan instruyendo de cómo hacerlo. La idea es que estos microorganismos que se aislen sean enviados al Malbrán para obtener la vigilancia del genotipo que circula para ver que no haya un viraje en la virulencia. Hasta ahora las cepas enviadas no han tenido un cambio de linaje".

Distintos especialistas que consultó este medio informaron que las principales recomendaciones para los padres son, entre otras, el lavado de manos, evitar el contacto con aquellos que tengan enfermedades respiratorias, no compartir los utensilios personales, mantener una buena higiene de la piel, la vacunación y reforzar el sistema inmunológico. "Hay que ir al médico, hay que ver si hay alguna lesión en la piel. Se registra fiebre alta o un mal estado general. Son síntomas de una enfermedad como para consultar al profesional", agregó Falaschi.

Respecto de la situación de otros virus respiratorios que preocupan en la provincia sostuvo: "El coronavirus ha dejado de ser el germen prevalente durante esta etapa invernal. Picó en punta la influenza que viene en aumento durante las últimas semanas. La curva del sincicial respiratorio ha disminuido, tuvimos una curva alta en su momento".

Principales síntomas del estreptococo

Puede manifestarse con una serie de síntomas graves que pueden variar dependiendo de la ubicación de la infección, pero algunos de los síntomas comunes incluyen: