El que tiene boca, se equivoca... ¿y el aprendizaje?

Esa es la gran diferencia entre el hacer o no hacer, estar y no estar, e n educación nos cansamos de decir que el error es parte del aprendizaje pero, el error cuesta y a veces es caro. Mínimo una mala n ota , una penitencia , o quedarse sin la bandera o quedarte sin un viaje. Es muy difícil cuando la palabra no coincide con los actos.

En la vorágine del día a día deberíamos tomarnos unos minutos y sentamos a repensar o interpelarnos cómo cambiar estas situaciones, p ero si podemos decir que aceptamos que nadie ni nada resulta p erfecto y en esta falta de perfección todos y cada uno nos equivocamos en el trabajo en el rol de hijo, educador, padre, hermano o lo que sea.

Deberíamos reflexionar y repensar acerca de nuestros errores.

Todos sabemos que el error forma parte de nuestra vida y tenemos qu e tener coraje para aceptarlo y tambien la fortaleza y la perseverancia para poder cambiarlo. Sin embargo me encanto el concepto de hacer errores lindos o bonitos, esos son los cometemos con las mejores intenciones. Cuando pusiste el corazón, las ganas, la bondad, el querer ayudar a otro, hacerle la vida más fácil , a veces o muchas veces estos errores son graves o cuestan caros pero terminan siendo lindos que valen la pena, por que nos dejaron una buena enseñanza.

Yo no tengo dudas de que la m ayoría de nuestros errores, cuando somos buena gente o al m enos trabajamos en eso, tienen su lado bonito . Por lo tanto todos resultan perdonables. Hay días que vale la pena el repaso, y en ese repaso me p erdono mis errores bonitos y disculpo los de la m isma naturaleza.

No tengo dudas que cada error puede dejar su enseñanza.

Por un mundo lleno de errores bonitos que nos dejen su enseñanza, esos q ue esconden valores y buenas intenciones.

* Lic. Erica Miretti, psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.