El duro cruce de Axel Kicillof con una madre que lo increpó: "Ninguna escuela estatal va a cumplir con los 180 días de clases"

El miércoles 12 de julio se llevó a cabo en Lincoln, provincia de Buenos Aires, la jornada Derecho a la Educación. Durante toda la tarde hubo paneles de reflexión y debate de diferentes temas ligados a la escuela. Tal como estaba previsto, el cierre fue una mesa en la que participaron el gobernador, Axel Kicillof, el jefe de Asesores del gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y Guillermo Tamarit.

En medio del acto, que se llevó a cabo en la sede de la Universidad del Noroeste de Buenos Aires, una madre interrumpió al gobernador para expresar su indignación por cómo se atenta contra el derecho a la educación ya que, según expresó, ninguna de las escuelas públicas bonaerenses podrá alcanzar este año el objetivo de los 180 días de clase.

Lejos de aceptar en silencio el discurso del gobernador, que se refirió al "ensañamiento" que hubo durante la gestión anterior con la educación pública. "Cerraron escuelas, abandonaron obras, trataron como enemigos a los maestros y cuestionaron el rol inclusivo de las universidades", expresó Axel Kicillof y añadió: "Nosotros estamos del otro lado, garantizando el derecho a la educación porque creemos que donde hay una necesidad, hay un derecho y una obligación del peronismo y de Unión por la Patria de cumplirlo".

Flyer de la jornada de Derecho a la educación en la que una madre indignada increpó a Axel Kicillof

Además brindó números de los proyectos que se llevaron a cabo durante su gestión. "Desde el primer día implementamos un plan de infraestructura escolar que pretende abarcar a todas las escuelas de la PBA. Finalizamos 6000 obras, hicimos 169 edificios educativos y vamos a llegar a las 171 en pocos días. Falta mucho, pero tenemos una planificación estratégica", aseguró.

Catalina, que integra la red de Padres Organizados de la provincia, no pudo contenerse e interrumpió con un reclamo que se oye en cada rincón de la provincia: "Los 180 días de clases no se están cumpliendo", gritó. Y el gobernador atinó a decir: "Esperá, ahora después te respondo". Ella insistió: "No se está cumpliendo con los 180 días de clase en ninguna escuela estatal de la provincia de Buenos Aires".

Se escuchó la recriminación: "Es mentira". Pero ella, muy segura de que su reclamo es verdadero, replicó una vez más: "Es verdad. Soy una madre". Aunque unos minutos más tarde el gobernador agradeció que alguien más en la sala repitiera: "Es mentira", los datos relevados por miembros de Padres Organizados dan cuenta de que los alumnos de las escuelas de la provincia ya no podrán alcanzar el mínimo de días de clases que debería, por ley, garantizar el Estado.

Durante el primer cuatrimestre, hay alumnos que apenas tuvieron 33 días de clases completos. Y otros que no tuvieron en todo lo que va del año ninguna semana completa de clases y eso sin contar con otro reclamo que se repite en las localidades de toda la provincia y tiene que ver con la falta de docentes para cubrir las horas de clase, razón por la cuál "les están quitando a los chicos el derecho a aprender".

Qué hay detrás del explosivo reclamo de Catalina que se hizo viral

"Sufrimos el problema de la educación que es enorme", explica Catalina -de Lincoln y miembro de la red de Padres Organizados- y sigue: "Para los chicos ya no es normal tener clase los cinco días de la semana y todas las horas. Si alguna semana en el cuatrimestre lo tuvieron, fue por pura casualidad. Lo normal es que haya días que no hay clases o profesores que faltan".

Su preocupación la llevó a conectarse con otros padres. No sólo de su localidad sino también de otras localidades de la provincia. Y sabe que el problema es mucho más profundo que los paros por los que los chicos pierden días de clase. "Hay materias en las que los estudiantes aprueban con 7 porque no hay docente para cubrir esas horas. Les quitan a los chicos la posibilidad de aprender esa materia porque se las dan por aprobada y nunca más nadie se los va a enseñar", explica.

Indica que también "hay docentes que dan clases un sólo día por semana y sistemáticamente se piden licencia ese día por lo que los alumnos nunca tuvieron esa materia. Esas son las realidades que vivimos a diario y tratamos de reclamar por la vía que corresponde", detalla. Los padres de Lincoln colgaron un pasacalles para evidenciar cómo se vulnera el derecho de sus hijos a aprender

Explica que se hacen actas con los directivos de las escuelas y con los inspectores. Ante la falta de respuestas, consideraron que la jornada por el Derecho a la Educación en Junín era una buena oportunidad para visibilizar su reclamo. "Dijimos: 'Vayamos'. Cuando llegamos y entramos nos dimos cuenta de que era un poco campaña política. Nosotros no íbamos a hacer política sino por el derecho a la educación".

Catalina aclaró que comparte mucho de lo que se habló en la jornada. "Hablaron muy coherentemente. La única diferencia es que ellos hablaban como si las cosas fueran así: que en todos lados había clases, que los docentes se preocupan y demás y nosotros sabemos la realidad que es que los chicos no tienen clases. Llevamos la cuenta y ya sabemos, con todo lo que se ha perdido hasta ahora, que no se va a cumplir con los 180 días de clase".

"En la reunión se dijo que este año no había habido paros y sí hubo paros. Hubo paro el día de la Mujer, hubo paro por lo de Jujuy, hay paro de no docentes y las directoras deciden cerrar las escuelas porque no se cumple con la higiene cuando los padres se ofrecen a limpiar", explica. Justo ese fue el tema que plantearon, hace un par de semanas en Bahía Blanca, donde un padre reclamó cómo se atenta contra la inclusión al quitarle a los chicos el derecho a la educación.