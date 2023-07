Efemérides del 13 de julio: qué pasó un día como hoy

Un 13 de julio ocurrieron grandes acontecimientos en la historia que modificaron la vida de las personas. Un repaso aquí de los principales sucesos políticos, sociales, económicos y artísticos de un día como hoy.

1827 - JUAN MANUEL DE ROSAS. El presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de La Plata, Alejandro Vicente López y Planes, nombra a Juan Manuel de Rosas comandante de milicias de la provincia de Buenos Aires en el contexto previo a la guerra civil de 1828, desatada por la rebelión del general Juan Lavalle.

1862 - MONUMENTO SAN MARTÍN. Se inaugura en la plaza del Retiro de Buenos Aires, la actual plaza San Martín, el monumento en honor al Libertador de América General José de San Martín, realizado por el escultor francés Louis Daumas.

1930 - PRIMER MUNDIAL. Comienza en Montevideo el Mundial de Uruguay 1930, el primero de selecciones nacionales. Compitieron trece equipos americanos y europeos. En la primera jornada, Estados Unidos venció a Bélgica por 3-0, mientras que Francia superó a México por 4-1. El primer gol mundialista fue anotado por el francés Lucien Laurent.

1932 - ANTONIO ROMA. Nace en el barrio porteño de Villa Lugano el arquero Antonio Roma, apodado “Tarzán”, uno de los ídolos de Boca. Es recordado por haber atajado un penal para River ejecutado por Delem, con lo que el equipo “xeneize” ganó el campeonato de 1962. Jugó para la selección argentina en los mundiales de Chile ‘62 e Inglaterra ‘66.

1942 -HARRISON FORD. Nace en la ciudad estadounidense de Chicago el actor y productor Harrison Ford, una de las grandes figuras de Hollywood de las últimas décadas. Sus papeles de Han Solo en la saga de Star Wars y de Indiana Jones lo convirtieron en estrella internacional.

Harrison ford, figura de Hollywood

1973 - RENUNCIA DE CÁMPORA. El presidente Héctor J. Cámpora y su vicepresidente, Vicente Solano Lima renuncian a sus cargos al cabo de 49 días de gestión. Asume Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, quien llamó a elecciones presidenciales en las que fue elegido el general Juan Domingo Perón con el 62% de los votos.

1973 - DEBUTA QUEEN. La banda británica de rock Queen lanza en el Reino Unido su primer álbum de estudio, que lleva su nombre y contiene diez canciones. Queen alcanzó tal nivel de ventas que fue certificado como Disco de oro y Disco de platino. Freddie Mercury, vocalista principal de Queen

1977 - TERROR EN LA NOCHE. Casi toda la ciudad de Nueva York sufre un apagón provocado por la caída de rayos en estaciones de distribución eléctrica, con lo que se desatan oleadas de saqueos y disturbios. Fueron atacados más de 1.600 comercios, estallaron cerca de un millar de incendios y 3.776 personas fueron detenidas.

1985 - LIVE AID. Se realizan conciertos simultáneos en el Estadio Wembley de Londres y el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (EEUU) para recaudar fondos de ayuda a Etiopía y Somalia. Pocos meses antes, varios artistas británicos habían publicado la canción "Do they know it 's Christmas?" con los mismos fines benéficos. Lo mismo hicieron artistas estadounidenses con la canción "We are the world".

2013 - ADIÓS BURRITO. Los hinchas de River Plate colman el estadio Monumental en el partido de despedida del notable delantero Ariel “El burrito” Ortega, uno de los ídolos del club, donde jugó 359 partidos y marcó 80 goles.

2015 - CARLOS TEVEZ. El delantero Carlos Tévez vuelve a Boca Juniors transferido por el Juventus italiano, donde había sido el mejor jugador de la temporada 2013-2014 y ganado cuatro campeonatos. Una Bombonera repleta le dio la bienvenida al futbolista, uno de los ídolos boquenses.