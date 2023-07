Desde Chile alertan sobre el perjuicio económico que sufre el sector turístico por las restricciones del Paso

Una situación compleja y difícil atraviesan los centros de esquí y los operadores turísticos de Chile y Argentina en estas vacaciones de invierno al tener el tránsito restringido desde hace más de 20 días, pese al "impasse" que tuvieron durante el fin de semana y la apertura con tránsito unidireccional que se planteó para este jueves. Al igual que del lado argentino, que fue perjudicado ya que no pudo recibir todavía turismo, del lado chileno también alzaron la voz mostrando su molestia contra algunas decisiones en el cruce fronterizo.

En primer lugar, desde el lado argentino fueron los propietarios de Los Puquios y Penitentes quienes se manifestaron en primer lugar por el reclamo durante el fin de semana. "Es increíble que no dejen circular al turismo en la zona de Uspallata, no sólo reclamamos nosotros, sino todos los prestadores de un servicio, comerciantes y vecinos de la zona. Durante el viernes y sábado cortamos de forma intermitente la ruta. Vemos que los camiones pasan de a uno cada tanto", indicaron a MDZ durante el fin de semana cuando iniciaron su primer reclamo. Sin embargo, estaba previsto que el martes ya el turismo local pudiera subir hasta la zona, aunque el tránsito volvió a restringirse y el Paso a Chile se cerró nuevamente hasta nuevo aviso. Este jueves se procedió a una apertura que será informada detalladamente a las 9 de la mañana, pero será solamente de tránsito unidireccional Chile-Argentina, sin la posibilidad de que el turismo local pueda circular hacia el vecino país.

Desde la Asociación de Centros de Sky (Acesky) en Chile indicaron en un comunicado que "lamentamos que esta vez se tenga que tomar una decisión así por falta de voluntad política. Aducen a que cierran los caminos por razones de seguridad y precaución, o incluso por la cantidad de camiones varados, pero, ¿es razonable que en un día unidireccional circulen solo 82 camiones por hora?". El titular de la Asociación, James Ackerson agregó: "Decidimos cancelar las actividades previstas para este miércoles porque la ruta no está habilitada para el tránsito de turistas y huéspedes a Portillo. Es simplemente un sinsentido y demuestra la falta de manejo de las autoridades encargadas de tomar estas decisiones y muestra la poca voluntad y firmeza con la cual buscamos como país recuperar los empleos que perdimos en un sector tan golpeado como el turismo".

Desde Portillo fueron efusivos con las quejas contra las autoridades chilenas.

A su vez, el gerente general de Ski Portillo, Miguel Purcell, dialogó con El Mercurio y expresó sus opiniones respecto de la situación. "Algunas autoridades sin experiencia en el manejo de caminos de alta montaña han decidido mantener aislado a Portillo y no permiten que los huéspedes y clientes logren llegar al centro de esquí. Portillo ha dado refugio durante 2022 a cientos de personas que quedaron varadas en el camino en medio de un temporal. Con estos antecedentes hacemos un llamado de auxilio, pese al apoyo recibido por la Subsecretaría de Turismo y los gremios, las autoridades no nos toman en consideración y no nos devuelven una mano", dijo Purcell, similar a lo que responden a MDZ los gerentes de los centros de esquí de Mendoza.

Por último, sostuvo que han pedido la apertura de la ruta para que las personas puedan llegar a Portillo. "Las autoridades no tuvieron flexibilidad y forzaron a cancelar reservas con un costo importante en la imagen de Portillo y del turismo de nuestro país. No pedimos favores especiales, sólo que prevalezca el sentido común para poder abrir este centro icónico para Chile. Las decisiones caprichosas lo único que hacen es afectar una actividad que da empleo a 550 personas", expresó al respecto en el mencionado medio chileno.

En Penitentes y Los Puquios también se quejaron por las decisiones tomadas.

Cuando MDZ se contactó con personas que operan en la zona de Uspallata indicaron que el reclamo seguirá vigente ya que del lado argentino no hubo circulación del turismo, que estaba prometida martes y miércoles, pero el cierre de la frontera complicó todo. Aún no hay pistas de cuándo podría reanudarse el tránsito y si esa reanudación será de forma unidireccional como en los últimos días o de la forma tradicional con ambas aduanas funcionando normalmente.