Por un like en Instagram, le dieron una paliza y casi se muere

En menos de 40 segundos Francisco Montani, un joven de 18 años de Tandil, recibió una feroz paliza. Seis agresores lo esperaron en la puerta de su casa durante la madrugada del domingo y le pegaron salvajemente. Le dieron golpes de puño, patadas en la cabeza y el cuerpo. Por un like en Instagram.

Francisco había sido amenazado. Sospechaba que podía ser víctima de la agresión. Lo supo desde el día en que subió a su red social la imagen de una frase positiva sobre el amor y la vida con un epígrafe que decía: "Qué bueno estar en ese estado". Entre otros usuarios, una joven reaccionó con un corazón. La mamá de Francisco, Valeria Lecksaj, le dijo a MDZ que eso fue interpretado por su hijo como un "qué bueno", sin embargo el exnovio de la joven no lo tomó de la misma manera. Y lo amenazó.

Desde aquel día la tensión creció. El principal agresor del grupo le dijo a Francisco que le iba a dar una paliza, fue hasta su casa y se sacó una foto en la puerta, después la compartió en las redes. Para Valeria el mensaje fue claro: "Decir 'sé dónde vivís'". Al final, el sábado lo esperó. Apenas Francisco lo vio supo que su vida corría peligro.

"Mi hijo fue a bailar el sábado a la noche a un boliche. Cuando estaba volviendo, en la puerta de mi casa lo estaban esperando seis chicos. Uno lo tira al piso y le empieza a pegar. Fran se quiere levantar, pero viene otro y le pega una patada en la cabeza. Mi hijo queda inconsciente por unos minutos. Mientras, el otro chico le sigue pegando piñas, lo insulta, lo escupe. Después vemos que el que le pegó la patada se da cuenta de las cámaras de seguridad, los separan y se van", contó Valeria.

Antes de huir los agresores se llevaron la campera y el celular de Francisco que, además de ser víctima del ataque, se quedó sin sus pertenencias. Hoy se rehabilita en silencio, en la intimidad de su casa, de los golpes que le quedaron en la cara. Además tiene una fisura en la nariz y está en observaciones de un oftalmólogo que debe descartar que haya un desprendimiento de retina.

Según Valeria, Francisco "no es de contar mucho" y por estos días le dice que se quede tranquila, que está bien. "Tiene impotencia, siempre volvió caminando de los lugares a los que iba y no puede creer lo que le pasó, las cosas que se viven. Está sorprendido por lo que vivió y por lo que pasan los jóvenes", contó. Para ella uno de los principales problemas de la sociedad tandilense tiene que ver hoy con el consumo de drogas y este no es el primer episodio violento que sucede. "Queremos que lo que le pasó a Fran no pase más. El famoso Tandil soñado está quedando sólo en una frase", agregó.

Su hijo siempre estuvo lejos del conflicto, según lo describió. Perdió a su papá a los 8 años, es el hermano mayor de tres, estudia Programación en la Universidad de Tandil, juega fútbol, va al gimnasio y pasa mucho tiempo con sus amigos. "Lo normal para un chico de su edad", dice Valeria apenada porque lo que sucedió fue "la primera experiencia de Francisco en una pelea".

Por la agresión hay una denuncia. Todos los atacantes son mayores de edad. El próximo paso implica que la Fiscalía los cite y a partir de ahí saber qué se resuelve. La víctima y su mamá apelan a la solidaridad social y a la toma de consciencia sobre lo que pasó a través de los medios de comunicación porque desde ahora viven con miedo y entendieron que el peligro los puede esperar en la puerta de su casa.