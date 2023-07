Las razones que explican el rechazo docente a ser autoridades de mesa en las PASO de Santa Fe

A menos de una semana para las elecciones Paso en Santa Fe, todavía no se sabe cuántos ni quiénes oficiarán como autoridades de mesa en las escuelas. Es que de los 25.000 telegramas y correos electrónicos que el Tribunal Electoral provincial envió a los docentes, públicos y privados, casi la mitad fue rechazado y se excusó de no participar.

Entre las razones para entender esta situación, que no es nueva, que ya registró antecedentes similares en las elecciones del 2019, pero que en esta oportunidad parece acentuarse todavía más fuerte, aparecen varias situaciones a tener en cuenta. Agendas políticas y ciudadanas disociadas, apatía electoral, miedo por las balaceras que golpean a Rosario y la plata que se cobra por cumplir la carga pública: "se paga poco, llega tarde y pierde con la inflación", comenta un gremialista.

El 16 de julio son las Paso en Santa Fe

"Está bien visto que los docentes no se metan ni participen de las actividades políticas, son acciones que son aplaudidas por los padres y muchas veces por los propios empleadores, son discursos que desaniman", comenta en estricto off a MDZ otro representante sindical. En esa misma línea, también reconoce que en los últimos años fue ganando terreno el discurso apolítico, "pareciera que las decisiones, buenas o malas no las tomara nadie", dice con lamento.

Para algunos otros, la situación está lejos de generar sorpresa y aseguran que se trata de algo previsible si se compara con el rechazo a la participación docente que generó el Censo 2022. En ese caso, la cifra fue similar y ascendió al 50%. "La deserción en este caso será todavía más importante", auguran.

Entre las voces consultadas, el factor dinero aparece, pero no siempre con la misma lectura. Mientras para algunos, "se paga poco y cobra tarde" lo que genera que no sea un incentivo desde el punto de vista económico atento a los altos niveles inflacionarios", otros aseguran que, en términos generales, la situación económica de los maestros de Santa Fe no es acuciante y entonces evalúan que no necesitan trabajar un domingo doce horas.

El miedo es otro factor que anotan algunos para entender el rechazo docente. Principalmente en las escuelas de Rosario, que desde hace meses son víctimas de sistemáticos ataques, balaceras y amenazas. Según reflejó meses atrás MDZ, dicha situación viene generando una situación de extremo cansancio que se traduce en el aumento de pedido de licencia. Por esta razón, desde el Ministerio de Seguridad ya tienen diagramado un numeroso operativo que incluirá a 6000 agentes en toda la provincia de Santa Fe.

Faltan autoridades de mesa en Santa Fe

La situación genera cierta intranquilidad entre las autoridades provinciales que ven la fecha cada vez más cerca y no logran completar las mesas necesarias con sus correspondientes presidentes y auxiliares. Ante esta situación desde el Tribunal adoptaron dos medidas con carácter urgente: reforzar la convocatoria, exigiendo que se responda por una u otra opción dando así la posibilidad de buscar alternativas y al mismo tiempo, abrir un registro de voluntarios. Hasta el momento, de las 7.000 personas que se anotaron, 3000 ya quedaron firmes y fueron ratificados por el Tribunal luego de hacer las revisiones y controles de rigor.

Cuánto cobran las autoridades de mesa en Santa Fe

Para cada elección, en Santa Fe está previsto que participen 29.405 personas para desempeñar los diferentes tipos de tareas y por la que recibirán distinto tipo de remuneración. El jefe del local o la escuela, que es la autoridad máxima, cobrará $ 20 mil; autoridades de mesa, $15 mil; lo mismo que el asistente de escrutinio y los auxiliares.

Cuándo se vota y qué se elige en Santa Fe

Las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) serán el domingo 16 de julio y las elecciones generales, el 10 de septiembre. Se elegirán gobernador y vice, diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y comisiones comunales.