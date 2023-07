Soy arquitecto, el primer profesional de mi familia

Mi nombre es César Luciano Sanabria tengo 39 años de edad me recibí de arquitecto en la universidad de Buenos Aires hace 2 años, fue todo un orgullo para mi y mi familia. Soy el primer profesional de la familia. Mi familia vive en la villa 31 desde que tenia 2 año de edad, provengo de una familia muy humilde, mi mama tiene 63 años y todavía sigue trabajando como empleada doméstica, Ramona, mi papa se llamaba Ofelio y falleció cuando yo era adolescente, el me enseño el oficio de la albañilería, le ayudaba a preparar la mezcla, a alcanzarle los ladrillos, allí nació mi amor hacia la construcción.

Empecé a trabajar en construcción desde muy joven, primero como ayudante de albañil y luego como oficial, siempre me intereso la arquitectura, era muy curioso, cuando podía le consultaba a los arquitectos o ingenieros de las obras en donde trabajaba como se leían los planos, curiosidad era muy grande y mi pasión por la construcción se iba incrementando. Averigüe para estudiar en la facultad, es por ello que un día me decidí a estudiar la carrera de arquitectura, me anote en el ciclo básico común y empecé a transitar la vida universitaria.

Editó su primer libro.

Foto: Cesar Sanabria.

Me despertaba muy temprano para poder ir a trabajar en obra como lo hacia mi padre, cuando llegaba la hora de salir del trabajo cambiaba mis herramientas de trabajo la cuchara, el balde de albañil y la pala por los libros y apuntes del CBC, llegaba a la facultad tarde porque tenia un trayecto largo hasta ciudad universitaria. Salía de estudiar muy tarde, a las 23 horas aproximadamente, era el único horario que podía hacer porque mi trabajo me impedía tomar otro horario mas cómodo. Llegaba a tomar apuntes con mis manos llenas de callos por el trabajo arduo en la construcción, eso no me impedía seguir estudiando, mis ganas eran mucho

mas fuertes.

Cesar Sanabria, primer profesional en su familia.

Siempre digo que tengo tres familias, mi familia de sangre, mi comunidad y la universidad de Buenos Aires que me dio la posibilidad de poder estudiar una carrera de grado gratuita. Por mis tres familias seguía estudiando, por mi familia que me dio las ganas y la ayuda para poder formarme en una carrera que es relativamente cara, estudiaba por mi comunidad para poder adquirir los conocimientos técnicos para poder ayudar a mejorar a mi barrio en el proceso de urbanización e integración a la ciudad y por último por la UBA que me brindaba una educación de calidad y gratuita.

Recibiendo una Mención de Honor en la UBA

Foto: Cesar Sanabria.

Me recibí de arquitecto con muchos proyectos por realizar, con muchos sueños por delante, me costo mucho transitar la carrera, hubo muchos tropiezos en el camino, muchos bochazos y ganas de tirar la toalla en el camino, pero seguía firme por mis sueños, me motivaba poder cambiar la realidad de mi barrio. Hoy soy arquitecto y me siento orgulloso del camino transitado, me siento orgulloso del barrio donde me crie, que me enseño que pese a las adversidades uno tiene que seguir sus metas y sueños.

Junto al equipo docente de la UBA

Foto: Cesar Sanabria.

Además soy docente universitario, doy clases en una materia del CBC en la Fadu, dibujo, hoy en día miro a eso jóvenes llenos de entusiasmo y ganas por seguir sus sueños, así como yo los tenia cuando yo empezaba ahora me toca ser a mi ser una guía para esos futuros diseñadores.

Un orgullo para mi llevar la bandera de la arquitectura.

Cesar Sanabria, arquitecto.

* César Sanabria, arquitecto.