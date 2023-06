Revelan correspondencia inédita entre Victoria Ocampo y José Ortega y Gasset

El intercambio epistolar entre la escritora Victoria Ocampo con su par español José Ortega y Gasset, que documenta su amistad por más de 30 años, puede leerse en el libro “Entre el corazón y la razón” (Editorial Biblos, 2023), el corolario de un trabajo riguroso de la licenciada Marta Campomar, que compiló más de un centenar de sus cartas con el apoyo de fundaciones en ambos países.

Cada una de estas piezas constituye un retrato de época, atravesado por eventos históricos como las Guerras Mundiales, la Belle Epoqué, o la Gran Depresión, con "una maravillosa dimensión intimista, no siempre pacífica pero sí profundamente afectiva y sincera", como reza su sinopsis.

Todo comienza con un encuentro entre el filósofo y la escritora en ciernes, en 1916, en Buenos Aires, donde forjaron una relación que se extendería hasta su muerte con mensajes históricos que abarcan un extenso horizonte cultural y generacional a disposición del lector aficionado al género biográfico y de interés para investigadores y estudiosos del hispanismo internacional.

El ensayista español, fundador de El Espectador y Revista de Occidente, introdujo a Ocampo en el mundo de las letras hispanas con la traducción de clásicos de la literatura universal, aunque, cabe destacar, la mayoría de las cartas que se enviaron fueron escritas en francés.

Marta Campomar, compiladora de las cartas entre Victoria Ocampo y Ortega y Gasset - Foto: Casa de las Américas

La joven escritora poseía, en ese entonces, una curiosidad intelectual y un interés por la literatura que no coincidía con las expectativas de las mujeres de la época. Fue educada por institutrices francesas y consideraba el francés como su lengua materna. El idioma español no llamó su atención hasta que conoció a José Ortega y Gasset, en sus propias palabras (Revista Sur, 1965): “Mi encuentro con Ortega tuvo las dimensiones de una revelación. En él, descubrí España. Una España deslumbradora”. Luego de ese encuentro, la relación entre ellos se consolidó mientras compartían ideas y correspondencia con frecuencia.

Fue tal la complicidad de los autores que Ortega y Gasset apodó a la escritora como la "Gioconda en la Pampa". "No me escribe y es difícil que en mi vida actual pueda darse otro hecho más doloroso", lamenta en una de sus primeras misivas, la cual responde de forma evocativa: "Perder a Ortega era perder el único punto de apoyo serio que tenía en el mundo maravilloso de la literatura, donde aspiraba a entrar. Esa pérdida me angustiaba".

A partir de los años 30, Victoria, como fundadora de la revista Sur y la editorial homónima, realizó un esfuerzo, para una mujer, sin precedentes. Mantuvo una densa y nutrida correspondencia con numerosos intelectuales de la época, que revela una generosa y asombrosa personalidad de mente universal y amplitud de miras. Asimismo, las cartas del filósofo español conforman un fragmento del complejo epistolario de don José con profesionales, científicos y celebridades del entorno europeo. Es interesante destacar que ambos epistolarios, el de Ortega y el de Victoria, reúnen en conjunto una inusual circunstancia o perspectiva que transcurre entre el viejo continente en declive y una nación joven in statu nascendi y con un porvenir promisorio. Es a este público sudamericano entusiasta y ávido de cultura al que Ortega durante años incorporó a su razón vital e histórica en constante evolución filosófica.

La portada de "Entre el corazón y la razón" - Foto: Editorial Biblos

"Confiamos en que el lector pueda saborear la trama de tantas vidas, pasiones, matices sentimentales y tiempos históricos que se entrecruzan en estas cartas. Ellas constituyen un verdadero patrimonio literario para varias generaciones de españoles, argentinos y latinoamericanos, como también de todos aquellos que gozan de las grandes tradiciones hispanas que pertenecen al

pensamiento de la cultura occidental", informaron los responsables de la publicación que mancomunó los esfuerzos de la Fundación Ortega y Gasset Argentina y la Fundación Ortega Marañón España.

Por su parte, Inés Viñuales, directora de la Fundación Ortega y Gasset, destacó el trabajo sostenido en la compilación del material: "Durante ese tiempo localizamos manuscritos, sistematizamos material, establecimos cronologías para aquellas cartas sin fecha precisa. Se incluyeron notas al pie, que dan sentido al contenido y oportunidad de las cartas. Se tradujeron las misivas del francés, para incluirlas en ambos idiomas”, y agregó que "también realizamos un gran trabajo para contextualizar la conversación, que al ser entre dos personas abiertas a todo lo que sucedía en el mundo, incluye referencias a personajes relevantes de la época, a hechos ocurridos en Argentina y España, además de la mención de diversas obras literarias, musicales y del arte en general”,

La publicación ya tuvo exitosas presentaciones en la Casa de América en España y en la Feria del Libro de Buenos Aires, al igual que en Salta y Rosario, y continuará su tour en la Alianza Francesa y en las casas de Victoria Ocampo. Disertará en las presentaciones la editora Marta Campomar, especialista en Ortega y Gasset y miembro de la Fundación Ortega y Gasset Argentina. La obra, además, será declarada de interés para la Comunicación Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en julio.

“He comenzado tantas cartas para usted que no me creería si me detengo a contarlas. Pero me importa especialmente que sepa esto: nunca he dejado de pensar en usted con una intacta y profunda amistad”, expresa Victoria Ocampo en su primera carta, escrita en 1923. Hoy, 100 años después, sus ideas siguen vivas y hacen eco en una actualidad frenética en la que, para quienes quieran oír, aún resuenan las palabras de una conversación entre dos intelectuales eternos.