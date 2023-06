Mitos y verdades sobre rupturas de prótesis mamarias

La mastoplastía de aumento con prótesis de silicona es el procedimiento estético más popular en la sociedad actual. Según la Sociedad Argentina Cirugía Plástica Estética y Reparadora (SACPER) y la Sociedad Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA), se estima que entre 5 y 10 millones de mujeres en el mundo tienen prótesis mamarias. En nuestro país se estima que 3 de cada 10 mujeres poseen implantes protésicos mamarios, que desde 1962, están compuestos por silicona. Cabe aclarar que, no todo lo que se presume al respecto, es tan correcto basándose en la evidencia científica que existe al respecto.

Es por esto que destacamos los 7 mitos sobre la complicación mencionada para generar seguridad en la paciente y a su vez informar y no generar falsos temores e inseguridades con respecto al procedimiento que, hoy en día gracias a los avances de la medicina moderna, es seguro, confiable y personalizado.

No todos los implantes mamarios se rompen. Foto: Freepick

1- Todos los implantes mamarios eventualmente se rompen.

Esto es falso. Si bien las rupturas pueden ocurrir, no todos los implantes mamarios se rompen. La tasa puede variar según el tipo de implante, la calidad del dispositivo y múltiples factores externos a la colocación del mismo (trauma, reacción autoinmune, etc.). Se estima que la tasa mundial sobre el procedimiento es del 1-2% anual, siendo una complicación no tan frecuente.

2- La ruptura de un implante mamario siempre es evidente.

Esto también es falso, debido a que puede evolucionar de manera asintomática o con síntomas leves. Una clasificación universalmente utilizada es la siguiente:

a) Ruptura asintomática: no existen síntomas evidentes, suelen ser hallazgos en estudios por imágenes realizados por otra causa.

b) Ruptura sintomática leve: suelen ser cambios leves en la forma o tamaño del seno, sensibilidad del mismo o malestar ocasional, pero no suelen afectar la vida de la paciente.

c) Ruptura sintomática moderada: presentan síntomas más evidentes como la deformidad del seno, dolor, malestar o alteraciones de la sensibilidad persistentes, afectando la confianza y la calidad de vida de la paciente.

d) Ruptura sintomática severa: la ruptura del implante causa problemas estéticos significativos, dolor intenso, cambios marcados en tamaño y volumen de los senos, y suelen asociarse a contractura capsular y/o cuadros infecciosos.

3- Todas las rupturas son iguales.

La verdad es que esto no es así. La American Society of Plastic Surgeons (ASPS) una de las sociedades de más prestigio a nivel mundial en cirugía plástica, asociada a SACPER y SCPBA; describió recientemente la siguiente clasificación para dicha complicación:

Grado I: Ruptura intracapsular: el contenido del implante se mantiene dentro de la cápsula fibrosa que se genera alrededor del implante.

Grado II: Ruptura intracapsular con sospecha de fuga: hay sospecha clínica o radiológica de ruptura, pero no hay confirmación definitiva.

Grado III: Ruptura extracapsular: el contenido del implante se extiende más allá de la cápsula fibrosa.

Grado IV: Ruptura Extracapsular con migración: el contenido del implante se ha migrado hacia otras áreas del cuerpo, como la axila o el abdomen. Una ruptura de implante mamario no es una emergencia médica.

4- Los implantes modernos no se rompen.

Es cierto que acabamos de mencionar que existieron avances considerables sobre la composición de los implantes de silicona actuales, pero, sin embargo, no son indestructibles. Traumas directos de gran impacto, contracturas capsulares severas, actividades físicas extenuantes o la calidad del dispositivo pueden influir en la posibilidad de ruptura.

5- Todos los implantes mamarios deben reemplazarse después de cierto tiempo para evitar rupturas.

No todos los implantes mamarios tienen fecha de vencimiento específica, pero a su vez los implantes modernos no necesitan ser reemplazados en un periodo de tiempo determinado. Pese a ello, se sugiere un control regular con un cirujano plástico certificado para evaluar la integridad de los implantes.

6- La ruptura de un implante mamario requiere una cirugía de emergencia.

En la mayoría de los casos, una ruptura de implante mamario no es una emergencia médica. Si bien es verdad que requiere una intervención quirúrgica resolutiva, no de carácter urgente.

7- La cirugía para reemplazar un implante roto es muy dolorosa.

Gracias a la correcta intervención quirúrgica y anestesiológica del equipo quirúrgico tratante, esto raramente es verdad, ya que se realiza con anestesia general, y se indican analgésicos para controlar el malestar causante.

A modo de resumen, podemos decir que es crucial que las pacientes con implantes mamarios realicen controles regulares y sigan las recomendaciones de un cirujano plástico certificado para garantizar la detección temprana de cualquier complicación, incluida la ruptura de los implantes. Además, la utilización de técnicas quirúrgicas adecuadas, la correcta elección de implantes de calidad y la atención postoperatoria pueden contribuir a minimizar el riesgo de complicaciones, incluida la ruptura protésica mamaria.

Para finalizar es importante tener en cuenta que cada paciente es única, y que a su vez está viviendo una situación diferente, por eso la atención médica debe ser especializada en el tema para un manejo integral y personalizado de cada paciente.

* Juan Manuel di Diego, MN 103503. Cirujano Plástico referente en cirugía del contorno corporal. Director médico CRENYF y el el Dr. Ignacio Cello, Médico Cirujano MN184.604.