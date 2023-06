¡Cuento contigo! ¿Cuentos para niños?

Encontré un cuento roto….

Por el paso del tiempo las primeras páginas eran ilegibles.

Y tantas páginas en blanco…

Otras páginas rotas…

Y no entendí la última página.

No sabía Ver.

Imaginé

y dibujé un espejo.

Seguí sus pasos…

Pero no era yo…

¿Sabés Ver?

¿Así como un espejo nos hace Ver porque nos hace mirarnos?

Un día me dejó de mirar así y me miró como otros me miran.

Mirar es amar.

Todo lo que podés decir de mí es lo que sos para mí.

Imagen Juan Barros.

¡Como sos en mí… soy!

¡Estoy tan bien como estoy con vos!

Sacó del cajón 3 recuerdos y medio…

Los recuerdos son espejos.

Volvió a guardarlos muy pronto.

Todavía no sabía Ver.

Se ganó la lotería…

¡Y entonces quizo ser como es!

Renunció a las imágenes.

Estaba con quienes quería estar.

No necesitaba más.

Todo lo demás es lo que se puede comprar…

¡Jugó a ser como es!

La humildad fue su talle.

Todo lo demás le quedaba grande.

Saltó

Y se enredó en sus ilusiones.

Quedó colgado del mañana…

¡Auxilio!

-gritó por siglos-

Y un día cayó en la realidad.

El tiempo ya había pasado…

¡Se quedó sin tiempo!

Y encontró olvidada una vieja llave:

La paciencia.

Y encontró todo lo que había perdido. Foto: Juan Barros.

* Juan Barros energizante natural. Apto para todo público.