La solución de fondo que plantea Argentina por el Paso a Chile

El cierre del Paso Cristo Redentor esta semana debido al temporal y al estado de la ruta del lado chileno, produjo grandes complicaciones. Miles de camiones que tenían como objetivo cruzar al vecino país quedaron varados. Desde Argentina se informó que hasta que Chile no confirme la seguridad de los caminos, no se abrirá el cruce internacional.

MDZ Radio dialogó con Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas, quien afirmó que "hasta que Chile no confirme que no hay inconvenientes no vamos a avanzar". Además sostuvo que desde Argentina han planteado la eliminación de papeles para agilizar el paso, pero no han tenido respuestas.

“Si nosotros planteamos que el paso fronterizo funciona bárbaro, le estaríamos mintiendo a todos los mendocinos. Falta mucha inversión en infraestructura. Nosotros desde la Aduana tenemos la capacidad de atender todo el tránsito que hay. Lo que hoy ocurre es que desde Chile el paso esta cerrado por el temporal, generando un cuello de botella. Por esta razón, no podemos liberar las operaciones", señaló Michel.

En cuanto a la importancia de la Aduana de Mendoza, remarcó: "Tiene 5 depósitos fiscales, 30 plantas habilitadas para exportar. No podemos liberar el tránsito sin estar seguros de que en el lado chileno le van a dar el mismo servicio. Preferimos antes de que anden dando vuelta los camiones, tenerlos segmentados e ir liberando de a poco".

En este sentido, señaló que se está trabajando en liberar el paso San Francisco, en Catamarca, para dejar transitar más camiones, lo que les permitirá descomprimir 150. "Una vez que lo tengamos liberado eso vamos a poder alivianar. Es un caso fortuito climático. Si no nos habilitan el paso desde el lado chileno, tampoco podemos avanzar. Esto se podía implementar ayer", añadió.

Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas en MDZ Radio.

El titular de la Aduana en Argentina, remarcó que a pesar de que en este caso la problemática resulta de "una cuestión climática", se debe solucionar el problema de los papeles para evitar largas horas de cola. "En otros casos fronterizos no los usamos. Ya lo pedimos por escrito a las autoridades chilenas. Claramente el lado argentino no es el problema, falta el 'ok' desde el otro lado. Hay que eliminar el papel con Chile”, agregó.

La situación de Horcones

Finalmente, con respecto al Complejo Horcones, remarcó "que hay cuestiones de infraestructura para corregir más allá de la aduana, este año instalamos un escáner nuevo y colocaremos otro". Y sumó: "A nivel de camiones tenemos 1200 camiones por día aproximadamente".