Video: un equipo médico le cumplió un anhelado sueño a paciente oncológico

Nesta quarta, 31, tive a honra de acompanhar a visita do Sr. Valmiro às Cataratas do Iguaçu. Internado no Hospital Costa Cavalcanti, ele compartilhou o desejo com a equipe de cuidado paliativo de visitar o atrativo como uma das suas últimas ações em vida.https://t.co/DP6slLouTT pic.twitter.com/BWRgSVkL5t