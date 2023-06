Alarmante informe de la UCA: sin planes sociales la pobreza llegaría al 50% en la Argentina

Sin la ayuda de planes sociales, los índices de pobreza en el país alcanzaría el 50%. Así se desprende de los alarmantes datos que incluye el último informe "Radiografía de la pobreza en Argentina: privaciones sociales y desigualdades estructurales" que presentó el Observatorio de la Deuda Social (UCA) en el marco de la Colecta Anual de Cáritas que se realizará este fin de semana en todo el país.

El informe de la UCA es una ampliación del trabajo del tercer trimestre del 2022 y avanza sobre la inseguridad alimentaria, la falta de vivienda digna, de educación, información, salud y falta de un empleo. Y establece que la incidencia de la inflación en el último año impulsó la suba de la pobreza de 42,4% registrada en el año 2021 al 43,2% en el 2022.

Sin embargo, la UCA reveló que las cifras son más elevadas que en la prepandemia (39,9% en 2019), afectando a unas 17 millones de personas en la actualidad. Y entre los sectores más afectados, mencionó la clase media donde el nivel de pobreza pasó del 14,6% en 2021 al 18,2% en el último año.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), presentó el nuevo informe que arrojó alarmantes datos. Foto: archivo.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), expresó al respecto que "el aumento de los planes sociales brindaron una protección ingresos complementarios para sortear una situación de inflación". Y aclaró que "la población no sobrevive con planes sociales, realiza otras actividades que les permite tener un ingreso que cubre sus necesidades, no para salir de la pobreza, apenas para salir de la indigencia". En esta misma línea, agrego que "ese trabajo no alcanza para superar los problemas de inseguridad alimentaria".

En este contexto, Salvia consideró que "es imposible retirar ayudas sin que implique un costo político y social" y "sin mecanismos de generación de inversión y empleo", y sostuvo que para eso "necesitamos multiplicar la inversión de las empresas".

Dentro de los datos que midió el informe, justamente se destacó la cobertura de los programas sociales del Gobierno ha crecido exponencialmente en los últimos años: pasó a cubrir del 44,7% de la población en el 2021 al 51,7% el año pasado. El documento de la UCA proyecta que si en la Argentina no se dieran planes sociales o ayuda estatal para los más necesitados la tasa de pobreza alcanzaría el 50%, es decir, 11 puntos por encima que el nivel actual.

Por su parte, el vicepresidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, dijo que "la indigencia y la pobreza es la verdadera brecha que tiene la Argentina; en estos 40 años de recuperación de la democracia, va variando de un espacio (político) a otro y no logramos reducir esta brecha con los más pobres, sobre todo con los más indigentes, el desafío grande es este".



De cara a la próxima Colecta Anual de Cáritas que se realizará el sábado 10 y domingo 11 de junio en todo el país, Carrara dijo que "hay que pensar nuevas estrategias para reducir la pobreza y la indigencia en Argentina, y la integración socio urbana es un camino para ello".



Paula Porce, vicedirectora de Cáritas Argentina y directora de Cáritas Morón, dijo que "estamos asistiendo a entre 1,5 y 2 millones de personas", al tiempo que señaló: "estamos trabajando fuertemente para acompañar que el menú sea con valor nutricional y en el mejoramiento de los espacios con equipamiento e infraestructura".