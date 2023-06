Cuánto cuestan y cómo conseguir los detectores de monóxido de carbono que pueden salvar vidas

Durante los últimos meses creció considerablemente la intervención que tuvo que hacer el departamento de Defensa Civil de Mendoza por intoxicaciones o muertes por la inhalación de monóxido de carbono, de hecho el promedio podría superar a las 35 intoxicaciones del 2022. A raíz de eso entraron nuevamente en escena los detectores de monóxido que podrían salvar vidas al ser instalados en las casas de Mendoza. Hay dos proyectos que buscan implementarlos obligatoriamente a nivel provincial, pero la pregunta es cómo y dónde se pueden conseguir estos artefactos que previenen las intoxicaciones.

Durante la mañana del miércoles salió publicada en el Boletín Oficial una ordenanza municipal del departamento de Godoy Cruz en el que tras 3 años se comenzará a aplicar la medida de instalación de detectores de monóxido de carbono en los hogares de la comuna. El mismo municipio será la entidad reguladora para la instalación y con esa ordenanza ya reglamentada, es probable que los dos proyectos (uno del PJ y otro del PRO) que duermen en la Legislatura puedan avanzar de alguna manera para reglamentarlos a nivel provincial.

Sin embargo, poco se sabe de la utilización de estos artefactos tecnológicos que pueden salvar vidas y su comercialización. Hace poco menos de 10 años que comenzaron a venderse de manera online y a la provincia se consiguen actualmente en negocios que se dedican a la prevención contra los incendios, ferreterías, en las casas de electrónica vinculada con la seguridad y se han visto en menor medida en los hipermercados, dependiendo su especialidad como cualquier producto, lo que también modifica el precio.

Durante 2020, momento en el que se comenzó a mencionar la posibilidad de que Mendoza los comenzara a implementar en los inmuebles de la provincia, el precio rondaba desde los $1.200 el detector básico que puede ser fijo o móvil y en aquel momento el más caro se conseguía a casi $7.000. Sin embargo, con el proceso inflacionario que atravesó el país en los últimos años los números han ido en un incremento incesante. "Son artefactos que están a disposición, pero no están tan presentes, no nos preguntan por esto porque no hay un conocimiento. Hoy los encontramos en cualquier ferretería, aunque muchos lo compran ya por Mercado Libre directamente. El piso arranca desde los $7.000 y los más sofisticados se van a los $30.000 en la venta directa", comentaron en distintos locales céntricos y de la zona de Godoy Cruz a MDZ ante la consulta. Sin embargo, el precio varía realmente al buscarlo por internet y el más caro asciende a los $51.000 con precios intermedios.

Así es un detector de monóxido de carbono.

Según se calcula a nivel nacional se reportan por año unas 40.000 intoxicaciones por monóxido de carbono, de las cuales son casi 200 las que terminan con víctimas fatales. En la provincia, los casos de intoxicaciones y muertes de las últimas semanas alertaron sobre las intervenciones que ha tenido que realizar Defensa Civil. "En 2020 tuvimos 8 intoxicados, en 2021 fueron 4, en el 2022 fueron 32 y hasta el momento son más de 20 los intoxicados. Todas las intoxicaciones coinciden con los días en que más bajas son las temperaturas", manifestaron desde el área a MDZ recientemente.

Cómo funcionan los detectores de monóxido de carbono

Los medidores o detectores de monóxido de carbono tienen sensores empleados por infrarrojos, un método de detección de gases que es muy frecuente y consolidado para aquellos gases que contienen más de un tipo de átomo, como es el caso del dióxido o monóxido de carbono. El funcionamiento se basa en la diferente absorción de la energía de esos compuestos para una determinada longitud de onda.

Hay cuatro tipos de detector que se pueden conseguir en el mercado: el genérico, que es el más económico y que al detectar niveles peligrosos de monóxido comienza a emitir alertas mediante sonidos. Luego se consigue el clásico, que trae un display LCD que muestra el nivel de pilas, concentración del gas y la temperatura ambiente. A su vez, aparece luego el "Detector Dual", que previene sobre los artefactos que están mal instalados que pueden causar un escape de gas, aunque este no se encuentra actualmente en el mercado. Y por último el "Embutido" que reacciona directamente a la presencia de gases peligrosos de uso doméstico y alerta a través de alarmas de sonido incorporadas antes de presentar peligro, es decir, reacciona un paso antes que el clásico o genérico y que por supuesto, es de los más caros del mercado y se consigue por internet.

El medidor, con ese sensor y receptor de luz infrarroja tiene un alcance promedio de entre 50 y 100 metros cuadrados, por lo que se recomienda tener un detector por ambiente, dependiendo de las comodidades de cada hogar.

Si bien hay proyectos que buscan su tratamiento en la Legislatura provincial, los mismos podrían demorarse por los pasos a seguir y cumplir antes de que el mismo se convierta en ley y de allí se lleve adelante su aplicación. Es decir, deberían pasar meses para que eso suceda y mientras tanto, se pierden vidas. Es por eso que el adquirir el aparato detector puede saltear los burocráticos trámites legislativos que el proyecto de ley tendría que atravesar y en el medio, se pueden seguir salvando vidas y previniendo intoxicaciones.

Recomendaciones para evitar fuga de gas en los hogares

Si no se desea o no se puede adquirir una alarma que detecte el monóxido de carbono, se pueden realizar las siguientes acciones de prevención y que son vitales para tener en cuenta en caso de tener o no ese dispositivo:

Ventilación cruzada: el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido que necesita un ambiente cerrado para ser tóxico. Por ello se recomienda abrir unos centímetros la ventana en caso de no tener rejillas.

cruzada: el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido que necesita un ambiente cerrado para ser tóxico. Por ello se recomienda abrir unos centímetros la ventana en caso de no tener rejillas. Chequeos e instalación a cargo de un gasista : se debe contactar a un gasista matriculado para que haga una revisión periódica a los artefactos de calefacción, al igual que en el caso de querer colocar nuevos equipos.

: se debe contactar a un gasista matriculado para que haga una revisión periódica a los artefactos de calefacción, al igual que en el caso de querer colocar nuevos equipos. Evitar el uso de hornalla para calefaccionar el hogar y en caso de utilizarlas, controlar el color de la llama, que debe ser azul para ser segura. Si está amarilla o naranja es un símbolo de mala combustión.

para calefaccionar el hogar y en caso de utilizarlas, controlar el color de la llama, que debe ser azul para ser segura. Si está amarilla o naranja es un símbolo de mala combustión. Emplear salamandras y braseros sólo durante el día y los generadores eléctricos siempre hay que dejarlos fuera de casa.

Síntomas de una intoxicación

En ocasiones, los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono pueden confundirse con otras enfermedades, por lo que es importante buscar atención médica si se sospecha de su presencia.

Los síntomas más comunes de intoxicación incluyen dolor de cabeza, náuseas, vómitos, debilidad, confusión, visión borrosa, dificultad para coordinar los movimientos, falta de aire, palpitaciones y respiración rápida. Estos síntomas empeoran en la medida en que se mantienen en el mismo ambiente. En casos graves, la intoxicación puede llevar a la pérdida de conocimiento, convulsiones, arritmias cardíacas, coma y, en última instancia, la muerte.

Lo que destacan los especialistas es que el monóxido no tiene olor, por lo que no se puede identificar fácilmente a la hora de no contar con dispositivos tecnológicos y al respirarlo, por ejemplo, mientras dormimos, el desenlace puede ser fatal. Es crucial destacar que las mascotas también pueden presentar síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, a veces incluso antes que los seres humanos.