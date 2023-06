Ambientalistas compraron una barrera de mil dólares para evitar que la basura llegue al mar

La ONG "Yo amo mi playa" realiza diversas acciones vinculadas a la conciencia ambiental desde hace más de una década pero decidió involucrarse aún más y juntó fondos para comprar una barrera que permita evitar que los residuos lleguen al mar en la descarga de los desagües pluviales tras las tormentas.

Es común ver a las playas con basura de todo tipo esparcida sobre la arena que proviene de una descarga, por ejemplo en la playa de Constitución y la Costa, en Mar del Plata, donde se probó esta barrera con resultados asombrosos.

"Juntamos muchísima basura pero no hay nada que festejar. Lo haremos cuando haya un cambio de mentalidad respecto a estos temas", expresó Gastón Caminata, impulsor de la iniciativa, en contacto con MDZ tras la primera colocación del dispositivo que compraron cuando las donaciones se incrementaron a los mil dólares. "A veces pongo lo que falta pero esta vez no puse ni un solo peso", agregó.

Según refirió el surfista pinamarense y empresario gastronómico, fundador de la ONG, la barrera que estrenaron hoy en Mar del Plata y mañana pueden usar "en cualquier playa", consiste en "una lona con unas cadenas que actúa como un muro de contención flotante, donde el agua pasa libremente por debajo desde el desagüe hasta la playa pero sin arrastrar los desechos".

Pudieron comprar una extensión de 14 metros, en un local especializado de Tigre, cuando lo ideal hubiera sido "6 u 8 metros más larga", pero tiene un sistema con cuatro tornillos que permiten adherir un nuevo tramo de la lona.

No se trata de una instalación que quede fija sino que se puede llevar a distintos puntos de la costa bonaerense para actuar en un "doble sentido", aclaró el ambientalista, frenar la llegada de la basura al mar y generar un impacto positivo sobre los vecinos y turistas que visibilizan dicha actividad. "Tenemos muchos voluntarios pero la mayor parte de la gente que ayuda en estas intervenciones es la que pasa, nos felicita y se suma a dar una mano", graficó.

Entre la basura que suelen encontrar se imponen los plásticos, restos de telgopor, colillas de cigarrillo, pilas y hasta celulares obsoletos. También llegan restos de poda, entre otros objetos voluminosos.

"Una vez estaba yendo para el sur, entre Mar del Plata y Miramar, y frené a ver desde dónde me convenía empezar para hacer una limpieza al día siguiente, y en entre los acantilados me encontré un auto abandonado. Ahí ya no puedo hacer nada yo ni mis compañeros. Ya no me sorprendo de nada", expresó el hombre que lleva más de 13 años dedicado a la limpieza de playas, actividad que realizó en las principales ciudades de Latinoamérica.

Desde la ONG militan un consumo responsable del pescado, por ejemplo fomentando la pesca artesanal, ya que "las redes de pesca son lo que más contamina los océanos". Semanas atrás detectaron en una playa una botella de gaseosa de una marca china y creen que pudo haber sido de un tripulante de un pesquero de esa bandera.

Como la lluvia de este martes no fue de magnitud, esperan volver a "probar" la barrera en los próximos días y mejorar su implementación, con algunos soportes ideados especialmente para su capacidad de arrastre y contención de los residuos. "Cuando deja de llover, queda la basura y se puede sacar", explicó el especialista.

Gastón suele hacer distintos posteos con la basura que encuentra en la playa, como en el verano pasado cuando encontró una bañera y la llenó de colillas de cigarrillo, para "bañarse" entre la basura, a modo de protesta. También es uno de los referentes que se oponen a la exploración petrolera que promueve el Gobierno argentino.

"Todo lo que hacemos nos hace felices y queremos dejar una semilla. En Pinamar logramos las ordenanzas para que no se usen pajitas de plástico en los balnearios y que haya playas libres de humo, algo que creemos que vamos a replicar en Mar del Plata en enero de 2024", valoró el ambientalista.

Sobre las vías de recaudación, el titular de la ONG destacó que los canales "siguen abiertos" y agradeció a todos los que contribuyen: "Hace unos días, cuando ya habíamos comprado la barrera, nos llegaron 8 mil pesos de una persona que es lo que nos costó movilizarnos y comer hoy, así que todo suma y nos ayuda a crecer". Todos aquellos que puedan contribuir desde $100 en adelante pueden hacerlo en este link.

Finalmente, subrayó que "nada alcanza si no hay una economía sustentable y soluciones mancomunadas para vivir en un mundo mejor".