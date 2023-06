La ley que no beneficia a nadie y una crisis cada vez más evidente: qué va a pasar con los alquileres

La problemática por la actual Ley de Alquileres es una realidad cada vez más evidente para todos los argentinos. Muchos propietarios han preferido retirar los inmuebles del mercado, por lo que hay menos opciones (y cada vez más caras) para alquilar.

Adán Masi, abogado civil, habló sobre este tema en MDZ Radio, a pocos días de que se cumplan los primeros tres años de la fallida Ley de Alquileres: “No se sabe cuál va a ser el futuro de los alquileres, se derogue o no la ley”.

“En el Congreso tenemos distintos proyectos de Ley que se están debatiendo, pero la verdad que no hay una nueva ley sancionada, por lo que los nuevos contratos se regirían por la actual Ley de Alquileres, la 24.551”, indicó en Según Como lo Mires y adelantó que, “con el panorama político, las elecciones y demás, está bastante difícil que pueda aprobarse en este poco tiempo”.

Masi explicó que “esta ley se sancionó en su momento con un espíritu de proteger al inquilino, pero la verdad terminó perjudicando tanto al inquilino como al propietario”.

“Hoy se habla de que el 40% de los propietarios están retirando sus inmuebles del mercado inmobiliario, lo cual agrava muchísimo lo que es la crisis habitacional en la Argentina. Y, por otro lado, tenemos calculado un 600% de aumento en los alquileres desde la sanción de la ley”, detalló.

Además explicó que “al propietario no le es rentable porque el aumento no acompaña la inflación. Al ser un aumento anual, el propietario durante once meses no puede aumentar su alquiler y se le va quedando atrás”. Y lamentó: “Es muy difícil que se pongan de acuerdo y que haya empatía con la situación del otro; yo que estoy en el medio veo la situación de los dos y los dos se ven perjudicados. Quizás más el inquilino porque tiene la preocupación de tener un techo. Y el tema de los aumentos es muy abrupto; saltar de una cifra a casi el doble es como un balde de agua fría”.

Los ingresos no van acompañando estos aumentos

Una de las soluciones que se busca ante la actual problemática (los inquilinos no pueden pagar, los propietarios prefieren un nuevo alquiler para actualizar el precio) es, según Masi, un acuerdo de recisión entre inquilinos y locadores para que queden en condiciones de volver a alquilar: “Se puede acordar un nuevo monto de común acuerdo, pero es muy difícil encontrar empatía, ninguno quiere bajar o subir”.

Respecto a los inmuebles publicados en dólares, el entrevistado reconoció que es una problemática más de Buenos Aires y no tanto de Mendoza, y sostuvo: “Es legal, pero no es una buena práctica. Si firmás en dólares, ¿qué vas a pagar, oficial, blue, MEP? No es una práctica aconsejable”, indicó.

Masi explicó que “la recisión de común acuerdo se puede hacer en cualquier momento. Hay resoluciones anticipadas que pueden ejercer uno y el otro: el inquilino, a partir de los 6 meses puede pedir la resolución anticipada, con un mes de aviso, pagando una indemnización (si se avisa con tres meses de anticipación, quedan exentos de pagar la multa). El propietario, si existe algún tipo de causal (como falta de pago o cambio de destino), puede pedir la resolución de desalojo”.

A modo de reflexión, cerró: “Creo que los mercados a veces se regulan solos y mientras más uno los interviene, es peor. Y esto es lo que pasó. Antes las partes tenían la ventaja que desde el primer momento sabían cuánto iban a pagar y cuánto iban a terminar pagando, era previsible”.