Continúa la preocupación por los camiones varados en el Paso

El temporal en Chile afectó la apertura del Paso Cristo Redentor que une el país vecino con Mendoza. Los camiones que tenían como objetivo cruzar por el paso fueron retenidos en algunos puntos de la provincia a la espera de mejoras en las condiciones meteorológicas pero también de una confirmación oficial por parte de Vialidad Nacional de Chile ya que, producto del temporal se produjeron socavones en el trazado de la ruta. Frente a esta problemática, MDZ Radio dialogó con Daniel Galdeano, coordinador del Paso Cristo Redentor, quien describió la situación del paso internacional.

Primeramente, Galdeano remarcó que el día 20 de junio se publicó una alerta temprana en la cual se preveía un temporal de nieve. "Esta advertencia tenía como objetivo que los transportistas tuvieran precaución de no intentar cruzar ya que íbamos a tener algunos días el paso cerrado", señaló.

"Lamentablemente esos dos metros de nieve se transformaron en agua y del lado chileno hubieron estragos importantes en la Ruta 60", describió el coordinador e informó que se encuentran trabajando en forma conjunta con todos los organismos para resolver el problema.

"Desde Chile han tenido en varios puntos de la ruta problemas en algunas calzadas con algunos derrumbes importantes. Por ejemplo, en el kilómetro 70, hubo el derrumbe de una roca de aproximadamente 20.000 kilos, donde tuvieron que utilizar tres o cuatro máquinas para poder moverla. Están trabajando contrarreloj por lo que se estiman que son siete días, estamos en el día 3. También debemos prever que no haya temporal, se puede prolongar un poco más", agregó.

Además Galdeano informó que actualmente se encuentran transportistas varados de diversos países en "condiciones inhumanas". "Tuvimos una reunión en el Ministerio de Seguridad con todos los organismos, en el caso de que se prolongue algunos días más. Les estamos pidiendo a la gente que llevó camiones de Mendoza que tenga la gentileza de bajarlos a sus depósitos, para darle prioridad a aquellos transportistas que vinieron desde otros países como Brasil y Uruguay. Si bien nosotros emitimos una alerta temprana con una anticipación de cinco días, algunos se enteraron durante el viaje. Hoy en su mayoría se encuentran aparcados muy cerca de Uspallata. Cuando se empezó a cortar el tramo, hubo una sobrecarga de camiones en la ruta y empezaron a faltar los aparcaderos", señaló.

Noticias Relacionadas Tras el temporal, estiman que el Paso Cristo Redentor podrá habilitarse recién la próxima semana

Según indicó Galdeano se encuentran aproximadamente 2500 camiones varados: "Aprocam, el Sindicato de Camioneros y el Gobierno de la provincia, tomarán medidas para contribuir con el bienestar de las personas que se encuentran varadas. Estamos esperando información oficial para que Cancillería empiece a tomar medidas, en conjunto con Nación y con ministerios de Transporte de otras provincias, para que los camiones vayan aparcando en otras provincias y no tengamos una acumulación excesiva".

"Estamos en circunstancias muy especiales y en una situación muy crítica. Realmente no sabemos cual es el problema. Fueron dos metros de nieve que se transformaron en agua. Chile esta atravesando un momento difícil, desde el centro hacia el norte, por la cantidad de agua que cayó. Que esté habilitado Pehuenches no es una solución, no tiene la capacidad del Paso Cristo Redentor. Todos los pasos están complicados. Se debe armar una logística para poder solucionar el problema, y evacuar todos los camiones", cerró.

Escuchá la nota completa: