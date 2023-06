Se reabrió la paritaria docente y un nuevo paro complica las clases en la provincia de Buenos Aires

Esta tarde se reabrió la paritaria docente bonaerense tras el postergado encuentro del jueves pasado por la adhesión al paro nacional de los maestros del Frente de Unidad Docente bonaerense (F.U.DB) por “la represión en Jujuy”. Los representantes de los maestros le pidieron al Gobierno de la provincia de Buenos Aires una urgente recomposición salarial ante la alta inflación e insistieron con el pedido de paritarias mensuales.

Vale agregar que los gremios estatales de la administración central, en la reunión paritaria del 22 de junio, pidieron una recomposición salarial del 30% “ para compensar y ganarle a la inflación anunciada ya acumulada del mes de mayo y la prevista para junio y julio”, informaron de FEGEPBA (Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires). Además de insistir con el reclamo de paritarias cortas, la actualización de las asignaciones familiares y las recategorizaciones acordadas en el encuentro anterior. El gobierno provincial tomó nota de los reclamos, comprometiéndose a convocarlos esta semana para dar una respuesta.

Con ese marco de fondo, los gremios docentes SUTEBA, FEB, Udocba y Sadop, nucleados en el Frente de Unidad Docente bonaerense, reclamaron la urgente necesidad de un incremento salarial que contemple los porcentajes acordados en la Paritaria Nacional Docente que permita dar continuidad a la recuperación salarial y garantice el poder adquisitivo del salario docente ante el avance inflacionario.

Recordemos que con el adelantamiento a mayo del aumento del 12% previsto para julio, sumado al 10% establecido para mayo en la paritaria docente de marzo, los maestros bonaerenses tuvieron un incremento acumulado del 40,5%. Quedando un 1,7% por debajo de la inflación acumulada en el quinto mes del año y muy por debajo de la proyectada para los próximos meses.

Además, durante el encuentro de esta tarde, el Frente de Unidad Docente bonaerense destacó la firma del acuerdo paritario de resguardo y reparación que establece acciones preventivas de resguardo y reparación ante hechos de violencia y acoso a docentes. Disponiendo por parte de la Dirección General de Educación bonaerense el seguimiento, asesoramiento, contención de los afectados y otras medidas que den respuesta a los crecientes casos de violencia en las escuelas.

En tanto los representantes del gobierno bonaerense (como ocurrió en la paritaria con los gremios estatales de la semana pasada), escucharon el reclamo de los docentes comprometiéndose a convocarlos en los próximos días para dar respuesta a sus demandas

Un paro de porteros y auxiliares docentes pone en peligro las clases en la provincia de Buenos Aires

El paro convocada por ATE, para este martes es en rechazo a la decisión del gobierno bonaerense de no dar asueto a porteros y auxiliares docentes por el día del trabajador estatal. En redes sociales el gremio estatal publicó la convocatoria al paro con el siguiente mensaje: "27 de junio. Es mi día. Es día no laborable. YO PARO".

uD83CuDFEB 27 de junio



Es mi día

Es día no laborable

YO PARO pic.twitter.com/oysgfnFHJ1 — ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) June 26, 2023

Desde la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires rechazaron la medida de fuerza informando que en el calendario escolar no está incluido el asueto por el Día del Trabajador Estatal. "Existen en dicho calendario fechas conmemorativas que reconocen el día de feriado para los trabajadores de la educación, que incluye al personal auxiliar".

Ratificando, a través de una resolución, que el 27 de junio no es un feriado escolar. “El objetivo es garantizar la continuidad pedagógica y en resguardo del interés superior de las y los estudiantes conforme a lo determinado por la Convención sobre los Derechos del Niño”.

De no mediar un acuerdo, de ATE confirmaron a MDZ que no hay marcha atrás con la medida. “Los auxiliares son trabajadores estatales y tienen el mismo derecho que todos los estatales a tomarse su día”, indicaron. Este martes pasaría lo mismo que el año pasado donde en muchas escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no se pudo dictar clases por la adhesión al paro de porteros y auxiliares.