Las mejores plantas perennes para tener en tu jardín

Las plantas perennes son aquellas que resisten las altas temperaturas de verano y las bajas de invierno, es decir, que pueden mantenerse vivas durante todo el año. El especialista en plantas de MDZ Radio, Luis Canziani, especificó tres plantas que no podés dejar de tener en tu jardín.

"Cuando empieza el solsticio de invierno se entiende como el año nuevo agrícola, cuando comienzan las bajas temperaturas. Junto con este cambio hay muchas especies que comienzan a crecer más", remarcó el especialista.

Boina de vasco

Es una especie que se reproduce fácilmente, puede estar en una maceta y tierra. Tiene hojas muy grandes que pueden llegar a los 40 o 30 centímetros, con un verde intenso. "Esta es la época idea ya que empieza a florecer, tiran como un vástago con unas flores amarillas muy bonitas. Son plantas que pueden estar en nuestro jardín durante todo el año". Lo esencial, según el especialista es cultivarla cerca de la casa o por debajo de algunos árboles, para que tenga sombra. Durante el invierno, se debe regular el riego, ya que "la humedad aguanta mucho más". Se debe regar cada 15 o 20 días. Por el contrario, en el verano, es una especie que sufre, por lo que se debe regar con más frecuencia.

Acanto (cucaracha)

El acanto es una planta ideal para el invierno

Al igual que la Boina de vasco, es una especie que disfruta más del calor. "Durante el invierno, aguanta muy bien las heladas, se debe cultivar en lugares de sombra. Debemos tener cuidado que no quede expuesta a las heladas". Esta planta tiene una flor muy linda, no tan vistosa, es un vástago largo con flores blancas y violetas. No florece en invierno. Si la tenemos en una maceta, a medida que va creciendo, se la debe cambiar a una más grande, como cualquier otra planta.

Jazmín amarillo

Sus ramas son muy largas, vigorosas y flexibles. "En esta época se llena de flores amarillas. Durante el verano mantienen su color verde. En los días fríos es cuando la planta mejor se pone, el verde de sus hojas es muy intenso". El especialista aconsejó no podarla durante el invierno. Al desarrollarse en esta época, no sufre de plagas. Crece como una enredadera, pero debemos guiarla con un alambre o telar. Es ideal para hacer una pared con esta especie, cuando crecen sus flores pesa mucho más, esto se debe tener en cuenta al realizar la estructura que la contiene. Otro dato importante es que Para hacer tinturas madres, es ideal, ya que su flor es la más perfumada.

