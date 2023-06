Lio Messi y su actitud ganadora

Pasaron ya seis meses de uno de los eventos más importantes para nuestro país. Nuestro pueblo, feliz y unido, gritó con euforia cada gol de nuestra selección y lloró de emoción al consagrarse Campeón del Mundo.

Un equipo que se desempeñó con compromiso, unidad y pasión, levantó la Copa más hermosa.

Un equipo liderado por su Capitán, quien tal vez sea hoy la persona más famosa y, por qué no, la más querida del mundo entero.

Un capitán que demostró, entre otras muchas virtudes, actitud en cada paso de su vida.

Repasemos algunos de los momentos en los que Lionel Messi nos enseñó que, con actitud, lograremos todo lo que nos propongamos en la vida:

Ambicion

La ambición es el motor que nos expulsa de nuestra zona de confort. Es lo opuesto a la mediocridad. La ambición nos impulsa a ser cada día mejores. Justamente, la sabia filosofía japonesa Kaizen de mejora continua propone efectuar pequeñas mejoras diarias para alcanzar la excelencia y es por eso que los japoneses lograron ser la cuarta economía del mundo. Esa misma ambición es la que empujó a Lionel a no conformarse, a ganar todo.

Inteligencia emocional.

La inteligencia emocional es la habilidad más importante en la vida. Básicamente implica poder identificar las emociones y gobernar las acciones. Las personas con inteligencia emocional tienen la posibilidad de identificar cómo se sienten y de actuar de la manera más inteligente. Leo fue criticado, pero no se rindió. Leo no lograba lo que quería, pero no se rindió. Fue esa inteligencia emocional, ese autodominio, el que le permitió tomar las decisiones más inteligentes en los momentos más difíciles.

Valores.

Amor por su familia y por su país. Humildad. Respeto. Generosidad. Fortaleza. La única manera de alcanzar los sueños en la vida es viviendo los valores. Esos valores que lo hacen enorme y que lo convierten en un extraordinario representante de los argentinos en el mundo entero.

Muchas gracias, Capitán. Y muy Feliz cumpleaños.

* Bernardo Bárcena, Profesor y Autor de tres libros de Liderazgo

