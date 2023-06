Muerte digna: Comité de Bioética resolvió a favor de retirarle el soporte vital a un paciente en estado vegetativo

Un Comité de Bioética ad hoc convocado por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba resolvió este viernes a favor del pedido de una familia de retirarle el soporte vital a un paciente de 64 años en"estado vegetativo persistente" desde el mes de marzo. De esta forma, recomendó al equipo médico del Hospital de Urgencias donde permanece internado, acceder a la solicitud de los familiares siguiendo las consignas establecidas por la Ley de Muerte Digna.

El paciente ingresó hace tres meses al nosocomio de la ciudad de Córdoba con un fuerte traumatismo de cráneo que sufrió aparentemente tras haber sido víctima de un hecho de inseguridad.

Los familiares de la víctima pidieron semanas atrás a los médicos que lo asisten que se le retirase la asistencia vital después de que en mayo se lo pasara de terapia intensiva a sala común. Si bien en un principio los médicos accedieron al pedido, días despues volvieron a brindarle los medios de alimentación e hidratación al detectar que la normativa provincial sobre muerte digna, establece que para quitarle ese sorporte el paciente debería permanecer doce meses con el mismo cuadro sin mostrar mejoría alguna.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud provincial convocó a los miembros del Comité de Bioética para que analice el caso y resolviese el dilema moral.

Los familiares del paciente solicitaron a los médicos del Hospital que le retirasen el soporte vital para acceder a una muerte digna. Foto: archivo.

Muerte digna pero no eutanasia

Días atrás, MDZ citó la explicación del caso que dio el especialista en emergencias y magister en Bioética, Carlos Pecas Soriano, quien confirmó que es la primera vez que se reunió a los miembros del comité ad hoc para analizar un caso así en la ciudad de Córdoba.

Soriano relató: “Se trata de un paciente que fue víctima de un asalto violento y hace casi tres meses que entró al Hospital de Urgencias con muy mal estado neurológico del cual no se recuperó nunca. Está con un diagnóstico de estado vegetativo persistente. Esto ocurre cuando se muere toda la parte superior del cerebro. Vale decir, que el paciente no tiene corteza cerebral, pero sí tiene vivo el tallo. O sea, para que sea donante de órganos, tiene que existir la muerte de la corteza y del tallo, lo que se traduce en una muerte encefálica. No es este el caso. En este paciente, el tallo continúa vivo y es lo que le permite que pueda respirar. Por el contrario, la muerte de la corteza celebral le impide tener dolor, hambre o sed”, detalló.

El especialista, autor del libro "Morir con dignidad en Argentina. Verdad o utopía", enfatizó las diferencias entre la muerte digna y la eutanasia. "La eutanasia es la finalización intencional de la vida del paciente por su reiterado pedido. En ese caso, el médico debería inyectarle una droga para que el paciente muera. En este caso, el pedido es para retirar el soporte vital, no se le inyecta ninguna una droga mortal”, aclaró.

La resolución del comité

Después de considerar la historia clínica del paciente, los siete integrantes del comité resolvieron recomendar este viernes al director del Hospital de Urgencias, Mariano Marino, "que se brinde curso favorable sin dilaciones inadecuadas ni indebidas a la solicitud de la familia del señor J.S. de retirarle las medidas de sostén vital y, de asegurar de igual modo, los cuidados paliativos integrales al nombrado paciente".

Además, enfatizó en su notificación: "Ninguno de quienes están involucrados en el presente caso de ‘J.S. – Traumatismo Cráneo Encefálico’ no han dejado de maximizar el cumplimiento de las buenas prácticas médicas".

Tras la resolución, Soriano reflexionó en sus redes sociales: "Triunfo del sentido común, de la libre determinación de las personas, de la humanidad en la muerte y de la prudencia. La bioética es una herramienta fundamental para humanizar la medicina".