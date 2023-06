La intimidad de las vacaciones de Dibu Martínez en Mar del Plata

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a Mar del Plata por segunda vez como campeón del mundo y descansará por diez días junto a su familia en su casa ubicada en un lujoso barrio privado. Su esposa portuguesa, Mandinha, junto a sus dos hijos, llegaron antes a la ciudad y se instalaron en la casa de estilo inglés que tienen en Rumencó, en el comienzo de la gira de la Selección Argentina por Asia, donde el arquero mantuvo la valla invicta de los dirigidos por Lionel Scaloni en el 2-0 frente a Australia e Indonesia.

En el Aeropuerto Ástor Piazzolla los esperó Alberto "Beto" Martínez, quien corrió desaforado a abrazar a su nieto "Santi", de quien no se despega ni un minuto. El niño de cuatro años sigue los pasos de su padre y participó de un entrenamiento de baby fútbol en el el polideportivo Juan Carnevalli, del Club Atlético River Plate de Mar del Plata.

"Cara de contento... Gracias! Le encantó el entrenamiento", escribió la diseñadora de interiores en sus redes sociales, en un posteo que celebraron los hinchas millonarios.

Santiago (4) tras los pasos de su padre - Foto: Instagram Mandinha Martínez

Por su parte, "Ava", la niña a la que Dibu "no le pudo hacer upa", como la frase que inmortalizó Leo Messi en plena Copa América, disfruta con sus primos y otras niñas de la familia. Concluida la gira, "Dibu" aterrizó en Buenos Aires y decidió llegar a la ciudad a bordo de una camioneta que suele manejar en Argentina. Después del recorrido por la ruta 2, un grupo de playeros de una Shell lo interceptaron para sacarse una foto y agradecerle por el campeonato del mundo, cuando apenas arribó a la ciudad, el miércoles al mediodía.

Según informaron allegados a la familia Martínez a MDZ, la estadía de Dibu se prolongará hasta el 1 de julio y no tiene actividades programadas "más que descansar". Con el primero en reencontrarse fue con su hermano mayor, Alejandro, a quien considera su ejemplo, como quedó demostrado en sus exposiciones ante la prensa tras los partidos más reñidos que le tocó jugar en el evento mundialista.

En su primera noche en "La Feliz" fue a comer a una parrilla de la zona de Olavarría y pese a que disfrutó una cena con familia y amigos íntima, en el fondo del salón, no negó ninguna foto de los comensales que lo interceptaron en un pasillo o de los curiosos que llegaron a la puerta alentados por el rumor de la presencia del arquero del Aston Villa, cuyo futuro podría seguir en el Manchester United u otro club europeo. Antes de la cena, en lo que es una costumbre familiar, también compartieron una charla sentados en el murallón de la costa, en la zona de Playa Grande, y bajo una intensa niebla.

Con reminiscencias a la Beatlemanía, los movimientos de "Dibu" Martínez están marcados por el descontrol de sus fanáticos, por eso es que decidió manejarse con mucho hermetismo.

"Dibu" Martínez, héroe en Mar del Plata - Foto: Télam

Este jueves al mediodía eligió otra parrilla, "Ayacucho", una de las más clásicas de la ciudad y posó con los mozos más veteranos del lugar. Solo puso una condición para sacarse la foto, que la compartan cuando ya se haya ido, para no obstruir su salida y que pueda seguir disfrutando la tarde.

No se descarta que "Dibu" pueda recibir en su casa o participar de alguna otra actividad con el intendente Guillermo Montenegro, con quien lo une una amistad que nació por el nexo de su exsecretario de Producción y actual concejal por el PRO, Fernando Muro. Curiosamente, en medio de la concentración con "la Scaloneta", el jugador le puso "me gusta" al video del jefe comunal donde anunció recientemente que competirá por revalidar su gobierno.

El mejor arquero del mundo, según The Best, y ganador del Guante de Oro en el Mundial Qatar 2022, no deja de pensar en su futuro porque si bien tiene contrato para seguir defendiendo los colores del Aston Villa podría migrar a otro club para disputar la Champions League 2023/24.

Apenas consagrado como campeón del mundo, "Dibu" volvió a su ciudad donde fue recibido por una multitud en un anfiteatro ubicado en la playa Las Toscas. En esos días jugó al pádel, se divirtió en familia en un salón de camas elásticas y juegos infantiles, y también visitó a su representante, Gustavo Goñi, en un campo que tiene en Benito Juárez.